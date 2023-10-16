В Киеве снова ограбили могилу легендарного пилота "Джуса": детали

С могилы украинского пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус" снова украли шевроны от собратьев. Стоит отметить, что это уже второе такое неприятное событие.

Мелания рассказала, что неизвестные грабители снова ограбили могилу легендарного украинского пилота.

"Я не верю, что это пишу, но: у Джуса с могилы снова украли шевроны!" – сообщила девушка.

Она отметила, что большинство шевронов остались в безопасности, потому что после первого ограбления она установила запирающуюся на замок стеклянную витрину.

"На этот раз большинство осталось в безопасности, потому что они заперты в витрине. Но все, которые люди оставили самостоятельно, пропали в промежутке между сейчас и 20:00 вчерашнего вечера. Невероятно это все, конечно", - пишет Мелания.

В комментариях она добавила, что воров будут найдены и наказаны.

"Пошла перематывать запись с камеры наблюдения. Господа крадуны, мы сделаем вас известными на весь интернет, не переживайте, будут вам и шевроны, и все остальное. Мое благородство закончилось в прошлый раз", - подчеркнула девушка.

С могилы "Джуса" снова украли шевроны (скриншоты)

Что известно о шевронах

После похорон "Джуса" его побратимы оставили на могиле много шевронов - в знак памяти. Но через несколько дней все шевроны исчезли. Мелания просила вора обратиться к ней лично и вернуть шевроны, а получить взамен что-то более ценное и уникальное. Имя преступника она пообещала никому не рассказывать.

Андрей "Джус" Пильщиков погиб 25 августа во время авиакатастрофы в Житомирской области – столкнулись два учебно-боевых самолета. Кроме "Джуса" погибли еще два пилота - Вячеслав Минка и Сергей Проказин. "Джус" - из подразделения "Призраки Киева", участвовавшего в воздушной обороне столицы.