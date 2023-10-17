Злочинця буде покарано. Поліція відкрила кримінальну справу за фактом наруги над могилами двох Героїв України
Поліцейські Києва розпочали кримінальне провадження за фактом наруги над могилою військовослужбовця. Мова йде про могили легендарного пілота Андрія Пільщикова з позивним "Джус" та ще одного Героя України. Вчора Меланія Подоляк повідомила, що невідомі знову вкрали з могили "Джуса" шеврони, які там залишають на знак пам'яті.
Що відомо про відкриття кримінального провадження, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення Поліції Києва у Telegram.
Що сказали у поліції Києва
Відомо, що у поліції розпочали кримінальне провадження за фактом наруги над могилою військовослужбовця. Правоохоронці встановлюють осіб, які причетні до злочину і зараз тривають слідчі дії.
"Під час моніторингу мережі інтернет поліцейські виявили публікацію з інформацією про те, що на одному зі столичних кладовищ з могили Українського Захисника викрадено речі. За фактом наруги над могилою військовослужбовця слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 ККУ. Правоохоронці встановлюють особи зловмисників", - говориться у повідомленні.
Реакція Меланії Подоляк
Дівчина загиблого пілота "Джуса" розповіла, що передивилася записи камер спостереження і повідомила, що оператор цих камер попросив не викладати відео у соцмережах. Однак, як наголосила Меланія, на кадрах відео добре видно дорослого чоловіка, якій вночі прийшов на Аскольдову могилу.
Він пограбував не одну могилу, а дві – Джуса та Да Вінчі.
"Він забрав речі з обох могил (і Да Вінчі, і Джуса), зробив одну доволі дивну дію (з'ясовуємо, що це було), і намагався (безуспішно, на щастя) вкрасти ще дещо пам'ятне біля каплиці. Це сталось тому, що минулого разу (могилу Джуса обкрадають не вперше) нікого так і не зловили. Через війну в країні буде все більше пам'ятних місць - і офіційних, і імпровізованих. Покарання тих, хто робить негідні вчинки на цих місцях - це теж політика пам'яті держави", - написала вона на своїй сторінці в Х.
Вона відмітила у своєму дописі поліцію та попросила їх спіймати злочинця. Також Меланія нагадала, що раніше правоохоронці спіймали тих, хто грабував могили військових у Києві та закликала повторити цей результат. Її заклик до поліції підтримало багато підписників.
У Києві знову пограбували могилу Джуса (скріншоти зі сторінки Меланії Подоляк)
Раніше ми повідомляли деталі про перше пограбування могили легендарного пілота Андрія "Джуса" Пільщикова.
А також розповідали, хто такий "Джус" та як він загинув.