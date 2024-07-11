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Слив в ванной имеет неприятный запах? Вот как его почистить

Как прочистить слив в ванной (иллюстративное фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Засорение душевой канализации пеной от шампуня и волосами не только мешает стекать воде, но и нередко приводит к неприятному запаху. К счастью, хотя это не слишком приятный процесс, со слива можно удалить мусор разными способами.

О методах, которые помогут прочистить слив в ванной и избавиться от неприятного запаха, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple.

Как часто чистить душевую канализацию

Душевую канализацию советуют прочищать ежемесячно, чтобы удалить застрявшие волосы и мыльный осадок. А если у вас длинные волосы, лучше прочищать слив раз в две недели.

Сильное засорение следует удалять как можно скорее с помощью туалетного вантуза, сливной змейки или специального раствора, следуя инструкциям.

Плохо работающие или зловонные сливы также можно прочистить с помощью бытовых средств - пищевой соды, дистиллированного белого уксуса или хлорного отбеливателя.

Но прежде чем начинать прочес уборки, убедитесь, что у вас есть место, чтобы правильно прочистить засоренные сливы в ванной или душе, убрав бутылки из-под шампуня, мыла и бритвы.

К тому же надевайте перчатки и защитные очки перед тем, как чистить домашнюю сантехнику - большинство средств для чистки канализации являются едкими.

Как прочистить душевую канализацию с помощью туалетного вантуза

Самый простой способ побороть засор душевой канализации - это старомодный туалетный вантуз. Для того чтобы прочистить слив в ванной, нужно выполнить следующие шаги:

  • наполните ванную или душевую кабину достаточным количеством воды, чтобы покрыть резиновую часть вантуза;
  • сильно прижмите вантуз к сливу - сила воды под давлением должна сдвинуть засор и позволить стоячей воде спуститься вниз.

Если вода не сливается или сливается медленно, повторите шаги.

Как прочистить душевую канализацию с помощью сливной змейки

Если засор - это масса покрытых мыльной пеной волос, которые просто не двигаются, вам может понадобиться сливная змейка (или туалетный шнек). Использовать сливную змейку очень просто:

  • снимите решетку над сливом, чтобы вставить змейку;
  • продвиньте змейку в сливную трубу - когда вы почувствуете сопротивление, это означает, что вы добрались до засора;
  • вращайте змейку, не вытаскивая ее;
  • когда вы перестанете ощущать сопротивление, медленно вытащите змейку из слива и удалите засор;
  • запустите душ на полную мощность на несколько минут, чтобы убедиться, что все чисто.

Промойте решетку сливного отверстия горячей водой и универсальным моющим средством и установите на место.

Как прочистить душевую канализацию с помощью пищевой соды и уксуса

Хотя пищевая сода и уксус не устранят засор от волос, они эффективно растворяют мыльный налет, покрывающий сливные трубы и заставляющий их работать медленнее.

Быстрая промывка канализации ежемесячно также поможет снизить неприятный запах от бактерий, которые могут размножаться в мыльной пене.

Для этого средства нужны следующие ингредиенты:

  • пищевая сода - 1 стакан;
  • дистиллированный белый уксус - 1 стакан;
  • кипяток или горячая вода - 4 стакана.

Сначала в чайнике нагрейте примерно 4 стакана воды, затем осторожно вылейте воду в канализацию. Если у вас трубы из ПВХ, используйте горячую воду из-под крана, а не кипяток.

Всыпьте в канализацию пищевую соду, а затем залейте уксусом. На этом этапе могут образовываться пузырьки и шипение.

Дайте смеси подействовать не менее 10 минут, а затем смойте горячей водой. Вместо уксуса и соды можно использовать магазинное средство для прочистки труб.

Однако никогда не смешивайте чистящие средства - даже смешивание хлорного отбеливателя и уксуса может привести к образованию токсичного газа.

Как убрать запах из чистого слива отбеливателем

Иногда, несмотря на отсутствие засорения, слив может иметь неприятный "аромат". Виновниками этого запаха из душевой кабины являются бактерии, размножающиеся в теплых и влажных местах, таких как ванная.

После того как вы прочистите слив, советуют смешать одну часть отбеливателя с одной частью воды и вылить смесь в канализацию, чтобы убить бактерии.

Если после этого запах не исчезнет, вероятно, пора вызвать сантехника. Ведь причиной запаха из слива в ванной также может быть неисправный гидрозатвор, предотвращающий попадание канализационных газов в ванную комнату.

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