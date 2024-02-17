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Ксения Мишина впервые призналась, что в детстве стала жертвой учителя-педофила: "мы раздевались"

Суббота 17 февраля 2024 16:41
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Ксения Мишина впервые призналась, что в детстве стала жертвой учителя-педофила: "мы раздевались" Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса Ксения Мишина шокировала признанием. Оказалось, что в школьные годы она стала жертвой учителя-педофила.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый выпуск стендапа STAND UP Battle Club.

Подробности

По словам знаменитости, мужчина, который позволял себе непристойные вещи с ней и ее одноклассниками, работал в школе в Севастополе, где училась Мишина, учителем валеологии.

Звезда тогда училась в шестом классе.

Ксения Мишина впервые призналась, что в детстве стала жертвой учителя-педофила: &quot;мы раздевались&quot;

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"У нас был учитель, который постоянно устраивал нам "медицинские осмотры". Это нерадостная тема. Он освобождал нас с уроков, девочек, заводил нас в специальный кабинет и устраивал "медицинский осмотр": мы раздевались до трусиков, а потом мы подходили, он все там смотрел и говорил: "Все хорошо, развиваешься". Постоянно раз в месяц там все смотрел", - рассказала Ксения.

Впрочем, дети на тот момент не видели в поведении мужчины ничего странного.

"Мы все его очень любили. Мы ему доверяли. Он такой классный был, потому что он нас освобождал с уроков. Потом мы могли с ним куда-то ходить. Иногда он приглашал нас домой в гости", - вспомнила актриса.

Ксения Мишина впервые призналась, что в детстве стала жертвой учителя-педофила: &quot;мы раздевались&quot;

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Во время визитов учеников к нему домой тоже случались моменты развращения.

"Помню, у него был компьютер, а у нас еще не было. Еще какие-то диски были. А мы спросили: "Константин Александрович, а что это за диск?", а там такая девушка была голая. Он нам его поставил и там было порно. Мы все это посмотрели", - рассказала Мишина.

Однако учитель, говорит главная героиня первого сезона "Холостячки", не был наказан и даже до сих пор работает в школе. Теперь он преподает физическое воспитание.

"Он для нас был добрым. Мы не говорили родителям. И мы ничего не понимали, а когда уже стали взрослыми, то поняли, что это было ненормально", - отметила знаменитость.

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