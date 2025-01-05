Злата Огневич удивила "голым" платьем: как повторить образ, который точно выделит вас из толпы

Для стильной фотосессии певица выбрала платье в бежево-коричневой гамме с характерными потертостями, которые имитировали эффект голого тела.

Свой лук Огневич дополнила стильными черными ботильонами на массивных каблуках и с квадратными носками, которые сейчас тоже в трендах.

Певица завершила образ распущенными волосами и стильным макияжем в нюдовых оттенках.

Злата Огневич в "голом" платье (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Что такое "голое" платье

Голое платье (или "naked dress") - это тренд в моде, который предполагает платье, выполненное из прозрачных или полупрозрачных материалов, создающих иллюзию обнаженной кожи. Такие платья часто используют ткани, которые едва скрывают тело, такие как гипюр, тюль, сетка, шифон или органза. Хотя такие платья могут быть очень откровенными, они часто аккуратно декорированы, чтобы создать эффект, который смотрится элегантно и утонченно, а не вульгарно.

Певица показала стильный образ с "голым" платьем (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Откуда появился тренд на "голые" платье

"Голые" платья стали популярными в последние десятилетия благодаря смелым и креативным дизайнерам, таким как Ральф Лорен, Пьер Кардэн и другие. Однако пик популярности таких платьев пришелся на 1990-е и 2000-е годы, когда знаменитости, такие как Ким Кардашьян, Бейонсе, Рианна и другие, стали появляться в таких платьях на красных дорожках. Эти платья, несмотря на свою откровенность, часто выглядят очень утонченно и элегантно.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Характерные особенности "голого платья"

Прозрачные или полупрозрачные ткани

Это могут быть материалы, которые слегка просвечивают, открывая кожу, но при этом они могут быть изысканно декорированы вышивкой, пайетками, кружевом или другими элементами.

Иллюзия обнаженности

Платье может быть настолько прозрачным, что оно создает иллюзию отсутствия ткани на теле. Для такого эффекта используются тонкие ткани, а также расположение узоров и вышивок, которые скрывают важные участки тела.

Оборки и отделка

Часто такие платья украшаются декоративными элементами, такими как жемчуг, камни, пайетки или аппликации, что делает образ более сложным и визуально интересным.

Модели с подкладкой

Чтобы избежать слишком откровенного вида, часто в таких платьях используется плотная подкладка в стратегических местах, например, на области груди или бедер, чтобы обеспечить достаточную степень комфорта и прикрытия.

Злата Огневич удивила необычным платьем (фото: instagram.com/zlata.ognevich)