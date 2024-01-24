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Злата Огневич кардинально сменила имидж: как теперь выглядит певица (фото)

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Злата Огневич решила кардинально сменить имидж. Соответствующими фотографиями она поделилась в своих соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Злата Огневич распрощалась с длинными волосами

Так, накануне артистка заинтриговала поклонников, что хочет изменить свой образ, заверив, что это связано с ее внутренним состоянием.

"Время от времени в зависимости от периода и обстоятельств моей жизни у меня происходят определенные изменения. Они связаны то ли с личной жизнью, то ли с творчеством... И сейчас я решила снова сделать что-то кардинальное", - делилась звезда.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Уже впоследствии она показалась в парикмахерской и опубликовала фото "до" и "после".

Злата Огневич решила сменить прическу (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

На снимке видно, что Злата решила отстричь половину волос и сделать стрижку "каре".

К слову, цвет прядей исполнительница решила не менять.

Злата Огневич с новой прической (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Ранее мы рассказывали, что имидж сменила 54-летняя Дженнифер Лопес.

Также смотрите, как сейчас смотрятся главные герои романтической истории "Красавица".

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