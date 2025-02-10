Взломают без труда. 6 устройств в вашем доме, которые нужно защитить прямо сейчас

Wi-Fi роутеры

Если и есть одно устройство в вашем доме, которым мечтают завладеть хакеры, так это ваш Wi-Fi роутер. Дело в том, что именно он соединяет все ваши гаджеты с интернетом. Если злоумышленники взломают роутер, они смогут получить доступ ко всем устройствам в вашей сети - от ноутбука до "умного" холодильника.

Две основные уязвимости Wi-Fi роутеров - устаревшая прошивка и использование стандартных логинов и паролей. Согласно исследованию Ohio Society of CPAs, 89 процентов опрошенных никогда не обновляли прошивку своего роутера, а 72 процента не меняли пароль Wi-Fi.

Чтобы защитить роутер, регулярно обновляйте его прошивку. Если не знаете, как это сделать, обратитесь к руководству по обновлению. Затем смените стандартные учетные данные на надежный уникальный пароль с комбинацией заглавных и строчных букв, цифр и символов.

Также важна защита сети. Включите шифрование WPA3, если ваш роутер его поддерживает, или хотя бы WPA2, чтобы предотвратить несанкционированный доступ.

Wi-Fi роутеры могут стать легкой добычей для киберпреступников (фото: MakeUseOf)

Умные камеры наблюдения и видеодомофоны

Умные камеры и видеодомофоны предназначены для защиты дома, но при неправильной настройке могут представлять угрозу. Как и в случае с Wi-Fi роутерами, главные уязвимости этих устройств - устаревшее ПО и стандартные пароли. Хакеры могут использовать их, чтобы получить доступ к трансляции, отключить устройство или даже проникнуть в вашу сеть.

Чтобы обезопасить систему, первым делом смените стандартные пароли и включите двухфакторную аутентификацию (2FA), если она доступна. Регулярно обновляйте прошивку камеры, поскольку производители часто выпускают исправления для устранения уязвимостей.

Выбирайте модели с поддержкой сквозного шифрования видеопотоков, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к данным, даже если они будут перехвачены. Кроме того, избегайте использования общедоступных Wi-Fi-сетей для просмотра видео с камер, так как они часто небезопасны.

Камеры наблюдения и видеодомофоны также могут взломать (фото: MakeUseOf)

Умные колонки и голосовые ассистенты

Умные колонки и голосовые помощники, такие как Google Assistant и Siri, делают нашу жизнь удобнее, но могут представлять угрозу безопасности. Эти устройства постоянно слушают, а их уязвимости могут использоваться злоумышленниками.

В августе 2024 года NCC Group сообщила об обнаруженных уязвимостях в умных колонках Sonos, которые позволяли хакерам подслушивать пользователей. Это лишь один из примеров, когда такие устройства оказывались под угрозой взлома.

Защитить умную колонку сложнее, так как многие проблемы возникают из-за уязвимостей на стороне производителя. Однако можно минимизировать риски:

Проверьте настройки доступа и отключите ненужные функции, например голосовые покупки и удаленное управление

Будьте осторожны при подключении сторонних приложений и сервисов к голосовому помощнику, так как они могут содержать уязвимости

Умные колонки могут представлять угрозу безопасности (фото: Unsplash)

Умные телевизоры

Ваш умный телевизор может стать лазейкой для хакеров и инструментом для сбора данных. Многие модели отслеживают, что вы смотрите, а если устройство будет взломано, злоумышленники смогут получить доступ к вашей домашней сети. Некоторые телевизоры оснащены встроенными камерами и микрофонами, которые при недостаточной защите могут использоваться для слежки.

Чтобы обезопасить себя, отключите функцию ACR и другие инструменты отслеживания в настройках телевизора. В каждом бренде эти параметры спрятаны в разных разделах меню, поэтому стоит поискать инструкцию именно для вашей модели.

Также избегайте установки ненужных приложений - каждое из них может стать потенциальной угрозой, особенно если оно не от проверенного разработчика.

Умный телевизор может стать инструментом для сбора данных (фото: MakeUseOf)

Хабы умного дома и системы автоматизации

Умные домашние хабы позволяют управлять освещением, термостатами и другими устройствами с одного устройства. Но это удобство делает их желанной целью для хакеров. Если взломан хаб, злоумышленник может получить контроль над всеми подключенными к нему гаджетами.

Главные риски - слабые пароли и устаревшее ПО. Многие пользователи настраивают хаб один раз и больше не обновляют его, оставляя устройство уязвимым. Хакеры могут воспользоваться этим и атаковать устаревшую систему. Они также используют методы перебора паролей и взлома стандартных учетных данных.

Чтобы защитить хаб, создайте сложный уникальный пароль, особенно если требуется онлайн-аккаунт. Включите двухфакторную аутентификацию (2FA), если она поддерживается. Регулярно проверяйте обновления прошивки, чтобы исключить уязвимости.

Еще один важный момент - сторонние интеграции. Многие хабы поддерживают десятки умных устройств и приложений, но каждое соединение - потенциальная угроза. Подключайте только проверенные устройства и избегайте выдачи избыточных разрешений. Если стороннему приложению не нужен доступ к системе безопасности, не предоставляйте его.

Дополнительно можно создать отдельную сеть для умных устройств. Многие роутеры позволяют настроить гостевую сеть, которая изолирует IoT-гаджеты от основного подключения компьютера и смартфона. Это поможет предотвратить доступ хакеров ко всей системе в случае взлома хаба.

Планшет по управлению умным домом (фото: MakeUseOf)

Игровые консоли

Если вы думаете, что игровые консоли предназначены только для развлечений, хакеры готовы доказать вам обратное. Эти устройства хранят платежные данные, используют голосовые и камерные функции, а также собирают больше личной информации, чем можно предположить.

В первой половине 2022 года количество атак на игровые аккаунты выросло на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Злоумышленники используют украденные учетные данные с других сайтов, чтобы взламывать игровые профили. Попав внутрь, они могут совершать несанкционированные покупки, продать ваш аккаунт или полностью заблокировать вам доступ.

Конфиденциальность - еще один риск. Консоли собирают данные о ваших игровых привычках, голосовых чатах и активности. Хотя это улучшает пользовательский опыт, в случае утечки личная информация окажется под угрозой.

Как защититься?

Используйте надежный пароль для игрового аккаунта ("gamer123" не подойдет)

Включите двухфакторную аутентификацию (2FA) - даже если хакеры узнают ваш пароль, им все равно не удастся войти

- даже если хакеры узнают ваш пароль, им все равно не удастся войти Проверьте привязанные платежные методы - лучше удалить сохраненную карту, чем однажды обнаружить неожиданные списания

Настройте параметры конфиденциальности. У большинства консолей можно ограничить сбор данных, скрыть активность и отключить постоянное прослушивание микрофоном. Если не хотите, чтобы вас подслушивали, выключите голосовых ассистентов, когда они не используется.

Ваш дом становится все более "умным", но вместе с удобством растут и риски. Киберпреступники постоянно ищут слабые места, а эти устройства часто оказываются самой легкой мишенью. Однако, следуя описанным выше советам, вы значительно снизите вероятность атак и защитите свои данные.

Игровые консоли становятся объектами взлома (фото: Unsplash)