Звезду "Пиратов Карибского моря" обвинили в домашнем насилии: актера арестовали

Кевина Макнелли, известного по роли первого помощника Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря", 16 февраля арестовали по делу о домашнем насилии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Sun.

Что известно

Полиция сообщила, что 67-летний актер нанес травму женщине, которая может быть его нынешней или бывшей женой, сожительницей или матерью его ребенка.

Не уточняется, кто именно подал жалобу на Макнелли.

Кевин Макнелли (фото: кадр из фильма "Параты Карибского моря")

Звезду уже выпустили под залог в размере 40 тысяч фунтов (1,880,000 грн). Кевин должен будет предстать перед судом в марте.

Отметим, что у знаменитости есть двое детей от его бывшей подруги Стиви Харрис. С 1994 года актер проживал в гражданском браке с актрисой Филлис Логан (известной по сериалу "Аббатство Даунтон"), а в 2011 году они зарегистрировали свой брак.

В 1996-м у пары родился сын Дэвид.