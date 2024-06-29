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Звезды исполнят заветные мечты этих знаков Зодиака. Карты Таро назвали любимчиков удачи

Суббота 29 июня 2024 06:27
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Звезды исполнят заветные мечты этих знаков Зодиака. Карты Таро назвали любимчиков удачи У каких знаков Зодиака начинается счастливый период (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

До 15 ноября, пока Сатурн будет Ретроградным, у представителей четырех знаков Зодиака сбудутся все их мечты. Звезды помогут им найти свое счастье.

Каким знакам Зодиака карты Таро сулят невероятный период, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.

Козерог

Вы часто проявляете чрезмерную осторожность, из-за чего упускаете нечто очень важное. Однако вскоре вы сможете избавиться от сомнений и позволить звездам изменить вашу жизнь. Уже к осени ваша мечта может превратиться в реальность.

Весы

Ваша жизнь не всегда наполнена радостью и приключениями, хотя вы мечтаете об этом, пусть и в глубине души. Признайтесь себе в том, чего вы хотите на самом деле. Как только вы это сделаете, вас приятно удивят хорошими новостями, а все желания наконец-то сбудутся.

Телец

В ближайшее время рядом с вами окажется человек, который поможет залечить душевные раны. Не бойтесь обжечься, вам не стоит закрываться от всего мира, если кто-то один оказался подлым человеком. Уже скоро вы забудете обо всем плохом, ведь вы начнете получать то, что хотели.

Лев

К концу осени вы сможете решить сложную проблему, которая не давала вам спокойно наслаждаться жизнью. И это подарит вам не только счастье, но еще и возможность двигаться вперед. Вскоре начнется период грандиозного роста, сбудется все, о чем вы мечтали.

К слову, ранее появился Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 июня.

Помимо этого, недавно мы рассказывали, какие знаки Зодиака получат шанс на счастье.

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