Звезда украинских сериалов признался, пойдет ли воевать в случае получения повестки

Украинский актер Константин Корецкий высказался о языковом вопросе, а также признался, готов ли он к тому, что его могут мобилизовать.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью актера для издания УНИАН.

По словам актера, он категорически против использования русского языка. Он, говорит знаменитость, язык врага. В этом вопросе его позиция категорична.

"Когда мы дискутируем с кем-то на эту тему, я всегда думаю о том, что мой дед воевал с фашистской Германией. Мог бы он слушать немецкие пластинки или смотреть кино на немецком языке? Думаю, вряд ли", - сказал артист.

Впрочем, Константин понимает, что в русскоязычных регионах переход на украинский дается труднее.

Константин Корецкий (фото: instagram.com/kokoretsky)

"Наверное, следующие поколения будут более осознаны. Честно говоря, я не понимаю, разве это так трудно выучить язык своей страны? Когда люди эмигрируют в Германию, США или другие страны, они же учат язык страны, в которой живут, в 40 и в 50, и в 60 лет. А сейчас некоторые не могут перейти на украинский в своей же стране", - возмутился Корецкий.

Как можно, говорит актер, говорить по-русски, когда на украинцев каждый день летят ракеты из РФ.

"На них пишут на русском языке, а ты с ребенком говоришь на языке врага? Я этого не понимаю", - поделился мнением Корецкий.

Константин Корецкий (фото: instagram.com/kokoretsky)

По поводу вероятной мобилизации артист говорит, что готов к этому.

"Я был в военкомате, обновил документы, прошел ВЛК. Так что все может быть", - рассказал актер.

Краткая биография Константина Корецкого

Константин Корецкий - украинский актер, в кинодоработку которого входит немало ролей, в том числе зрители помнят его с участием в проектах "Детский охранник", "Авантюра на двоих", "Мама".

После начала большой войны стал активно участвовать в волонтерской деятельности. На своей странице в соцсетях он регулярно делится информацией о сборе средств для нужд ВСУ, продолжая эту важную работу и по сей день.

Константин Корецкий (фото: instagram.com/kokoretsky)

В конце февраля 2022 года актер вместе с женой, актрисой Наталией Корецкой и их дочерью присоединились к социальному проекту "Паляница", целью которого стало обеспечение питания для пожилых людей и военнослужащих.

Таким образом, семья Корецких начала свою работу на кухне, внося значительный вклад в поддержку нуждающихся.

Константин Корецкий с семьей (фото: instagram.com/kokoretsky)