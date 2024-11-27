Звезда украинских сериалов рассказала о муже-актере: "Призвали в ВСУ"

Она отметила, что после начала войны супруг долгое время подрабатывал в различных отраслях, а потом его призвали.

"Муж пробовал какое-то время таксовать, но не складывалось. Делал ремонты, работал в волонтерском центре, на складах, хотел даже устроиться охранником - но все это было как-то неудачно. Впоследствии его друзья открыли кафе, он отстраивал его вместе с ними, там и остался работать. 5 июля 2023 года его призвали в ВСУ. Он всегда говорил: "Если придет повестка, пойду". Так и вышло", - отметила Вишневая.

Никаких подробностей, где служит ее муж, она не стала раскрывать в целях безопасности.

"Я не могу рассказать, где он сейчас находится. Скажем так, имею с ним связь, даже видимся раз в два месяца. Вот встретились в Полтаве", - отметила актриса.

Также она рассказала, что свой опыт как жены военного изложила в пьесе.

"Я написала пьесу о женах военных. О том, что болит. Потому что сейчас сама жена военного. Ее отобрали на фестиваль современных театральных постановок", - рассказала актриса.

Актриса Екатерина Вишневая (фото: instagram.com/viviwenka)

Кто такой Олег Москаленко

Москаленко родился в 1989 году в городе Жагань (Польша), где жили родители.

Детство и юность провел в Черкасской области. Во время учебы в школе мечтал быть программистом, а после ее окончания работал торговым агентом, продавцом в Макдональдсе, баристой в кафе.

В 2014 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого по специальности "актер драматического театра и кино".

С 2015 года - актер киевского Молодого театра.

В кино начал сниматься в 2014 году, но популярность пришла, когда сыграл главную роль в фильме "Дикое поле" - экранизации одного из самых успешных романов культового украинского писателя Сергея Жадана. Тогда актера называли секс-символом украинского кино.

Олег Москаленко (фото: kino-teatr.ru)