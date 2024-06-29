Звезда украинских сериалов развелась с мужем после пяти лет брака

Звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная развелась с мужем, кинопродюсером Евгением Третьяком, после пяти лет брака.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram актрисы.
Так, артистка опубликовала снимок, на котором она и ее бывший держат за руки сына.
Причину разрыва с Третьяком знаменитость называть не стала, лишь отметила, что это решение пара приняла еще в прошлом году.
"Я долго откладывала это сообщение еще с прошлого года. То ли слов не могла подобрать, то ли смелости не хватало... Ты лучший папа для нашего сына - другого я даже не представляю", - обратилась к экс-возлюбленному Анна.
"Я благодарна тебе за наш долгий путь вместе. И пусть дальше мы шагаем отдельно, наш Тима - это наше самое большое сокровище и наша связь навсегда. Жизнь продолжается. Дальше будет...", - подытожила Сагайдачная.
Анна Сагайдачная развелась с Евгением Третьяком (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Напомним, Анна Сагайдачная и Третьяк познакомились на съемках проекта "Поделись счастьем своим" режиссера Оксаны Байрак и через полгода начали встречаться.
В июне 2018-го они поженились, а через год у них родился сын Тимур.
Анна Сагайдачная с Евгением Третьяком и сыном (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Для Анны это второй официальный брак. Ранее она была замужем за мужчиной, чье имя не разглашает.
Они развелись через несколько месяцев после свадьбы, и она "сбежала". По словам знаменитости бывший муж не поддерживал ее актерскую карьеру.
Развод был оформлен дистанционно: экс-супруг собрал документы, а Анна подписала их.
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