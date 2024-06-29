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Звезда украинских сериалов развелась с мужем после пяти лет брака

Анна Сагайдачная с Евгением Третьяком (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная развелась с мужем, кинопродюсером Евгением Третьяком, после пяти лет брака.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram актрисы.

Так, артистка опубликовала снимок, на котором она и ее бывший держат за руки сына.

Причину разрыва с Третьяком знаменитость называть не стала, лишь отметила, что это решение пара приняла еще в прошлом году.

"Я долго откладывала это сообщение еще с прошлого года. То ли слов не могла подобрать, то ли смелости не хватало... Ты лучший папа для нашего сына - другого я даже не представляю", - обратилась к экс-возлюбленному Анна.

"Я благодарна тебе за наш долгий путь вместе. И пусть дальше мы шагаем отдельно, наш Тима - это наше самое большое сокровище и наша связь навсегда. Жизнь продолжается. Дальше будет...", - подытожила Сагайдачная.

Анна Сагайдачная развелась с Евгением Третьяком (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Напомним, Анна Сагайдачная и Третьяк познакомились на съемках проекта "Поделись счастьем своим" режиссера Оксаны Байрак и через полгода начали встречаться.

В июне 2018-го они поженились, а через год у них родился сын Тимур.

Анна Сагайдачная с Евгением Третьяком и сыном (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Для Анны это второй официальный брак. Ранее она была замужем за мужчиной, чье имя не разглашает.

Они развелись через несколько месяцев после свадьбы, и она "сбежала". По словам знаменитости бывший муж не поддерживал ее актерскую карьеру.

Развод был оформлен дистанционно: экс-супруг собрал документы, а Анна подписала их.

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