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Звезда шоу "Україна має талант" стал коллаборантом: работает в фейковом вузе Херсона

Среда 07 мая 2025 13:40
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Звезда шоу "Україна має талант" стал коллаборантом: работает в фейковом вузе Херсона Федор Марченко (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Участник шоу "Україна має талант" Федор Марченко, который когда-то вышел в полуфинал и активно гастролировал по городам Украины, сейчас окончательно "переобулся" - стал коллаборационистом и открыто работает на врага.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание “IPC-Південь”.

Так, артист из Крыма еще в 2014 году не просто поддержал аннексию полуострова - он присоединился к ансамблю песни и пляски Черноморского флота РФ, став его солистом.

С тех пор его гастроли проходят уже не в Украине, а на сценах страны-агрессора.Звезда шоу &quot;Україна має талант&quot; стал коллаборантом: работает в фейковом вузе ХерсонаФедор Марченко (фото: instagram.com/fiodor_fedorovich1988)

В 2025-м о нем снова заговорили - уже не как о певце, а как о преподавателе в так называемом "Херсонском государственном педагогическом университете", функционирующем на оккупированной территории Херсонщины.

Там Марченко учит студентов вокалу на кафедре изобразительных искусств. В то же время это заведение является фейковым, ведь настоящий Херсонский государственный университет давно эвакуировался из временно оккупированного города.Звезда шоу &quot;Україна має талант&quot; стал коллаборантом: работает в фейковом вузе ХерсонаФедор Марченко (фото: instagram.com/fiodor_fedorovich1988)

Кто такой Федор Марченко

Впервые на украинском телевидении Марченко появился в 2011 году, когда попал в полуфинал третьего сезона "Україна має талант".

Тогда он активно выступал по стране, но до победы не дошел и впоследствии исчез из медиапространства.

Но уже в 2014-м Марченко вернулся - но на этот раз с российских экранов, где активно агитировал за "референдум" в Крыму, который был полностью сфальсифицирован.

С тех пор он не прекращает продвигать пророссийские нарративы, в частности о том, что Крым "добровольно" присоединился к РФ.

Недавно он выступал вместе с ансамблем на оккупированном полуострове с концертом, посвященным "Великой Отечественной войне" - в лучших традициях российской пропаганды.Звезда шоу &quot;Україна має талант&quot; стал коллаборантом: работает в фейковом вузе ХерсонаАфиша концерта пропагандистов (фото: instagram.com/fiodor_fedorovich1988)

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