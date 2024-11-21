Как сегодня выглядит Эмма Уотсон - звезда фильмов о Гарри Поттере (фото)

Эмма Уотсон - британская актриса, получившая популярность после роли Гермионы Грейнджер в серии фильмов о Гарри Поттере. Сегодня звезде 34 года, и она до сих пор имеет огромную армию поклонников.

РБК-Украина (проект Styler) более подробно рассказывает о жизни знаменитости и делится ее кадрами.

Карьера

Еще в школе будущая звезда начала вживаться в роль актрисы, ведь играла в спектаклях. А в 9-летнем возрасте ей уже предложили роль Гермионы в фильме "Гарри Поттер и философский камень". Конечно, Эмма выиграла кастинг, и это событие изменило ее жизнь навсегда.

После окончания школы Эмма завершила курс актерского мастерства в Королевской академии театрального искусства в Лондоне. А в следующем году она поступила в Браунский университет.

В мае 2014 года Уотсон закончила обучение с бакалаврской степенью по английской литературе. В одном из своих интервью она заявляла, что ей потребовалось пять лет, чтобы получить степень, а не четыре, поскольку из-за актерской работы она дополнительно взяла два полных семестра.

Эмма Уотсон сегодня (фото: instagram.com/emmawatson)

Успех в "Гарри Поттере"

После восьми прослушиваний Уотсон, Рэдклифф и Гринт узнали, что они утверждены на главные роли. Сама Роулинг, автор произведения, поддержала этот выбор. Дебют Гермионы состоялся в 2001 году, когда на экраны вышла первая часть. Лента побила все рекорды кассовых сборов, и в том же году она была признана самой успешной в коммерческом прокате.

The Daily Telegraph назвал актерскую игру Уотсон "прекрасной". А по мнению другого таблоида, она "затьмила всех". Поэтому совсем не удивительно, что Эмма была отмечена пятью номинациями за свою роль и получила премию Young Artist Award в категории "Лучшая молодая актриса".

В 2004 году, после премьеры фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана", многие критики заявили, что в этой серии Эмма сыграла значительно профессиональнее Дэниела Рэдклиффа. К примеру, The New York Times писал следующее:

"К счастью, вялость Дэниела Рэдклиффа заглушалась работой Эммы Уотсон. Гарри постоянно демонстрировал свои возросшие магические способности... тогда как Гермиона... ошеломила всех куда сильнее своим немагическим ударом по носу Драко Малфоя".

Эмма Уотсон сыграла роль Гермионы Грейнджер (фото: instagram.com/emmawatson)

После успеха в "Гарри Поттере" актриса приобщилась к съемкам в других проектах, которые сделали ее успешной и узнаваемой. Среди них: "Маленькие женщины", "Сфера", "Красавица и чудовище", "Затмение", "Конец света", "Ной" и не только.

Соцсети

Эмма Уотсон активно ведет страницу в Instagram, за которой следят 74 миллиона подписчиков. В своем блоге она делится теплыми кадрами домашнего питомца, публикует личные фотографии, а также часто балует подписчиков яркими снимками, на которых предстает в смелых нарядах.

Инстаграмм Эммы Уотсон (фото: instagram.com/emmawatson)