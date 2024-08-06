RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Звезда "Супермамы" назвала пункт райдера Верки Сердючки, без исполнения которого она не будет выступать

Стася Макеева и Верка Сердючка (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Беременная блогерша и участница шоу "Сумермама" Стася Макеева недавно устроила роскошное гендер-пати, чтобы узнать пол ребенка. На праздник она заказала выступление Верки Сердючки. Исполнительница включила в райдер довольно странный пункт.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью инфлюэнсерши для YouTube-шоу "Okey Eva".

Сколько стоит заказать Сердючку на праздник

Так, по словам Макеевой, выступление артистки на ее празднике семье обошлось в 35 тысяч долларов (1 миллион 400 тысяч гривен).

"Это было моей мечтой. Сердючка, Каменских - это те, на ком я выросла. Я всегда хотела, чтобы это случилось (выступление артисток, - Прим.ред", - призналась Стася.

Верка Сердючка на гендер-пати Макеевой (фото: скриншот с видео)

Впрочем, были моменты, говорит участница "Супермамы", которые ее разочаровали. Правда, Андрея Данилко они не касались.

"Конечно было несколько "но". Не конкретно с ней (Веркой Сердючкой, - Прим. ред.), а с ее менеджером. У нее очень сложный менеджер, который может нагрубить, с ним очень трудно коммуницировать вообще. Мои девочки, которые организовывали, говорили: "Мы очень боимся", - вспомнила Макеева.

"Мы сами ездили покупали райдер, чтобы было все - чашка фарфоровая, ковер, зеркало. Нам сказал менеджер, если чего-то будет не хватать, она может уйти. Мы боялись", - поделилась она.

 

Напомним, гендер-пати прошел в мае 2024 года. На него блогерша потратила около 80 тысяч долларов (ориентировочно 3 миллиона 260 тысяч гривен). На этом мероприятии Стася Макеева и его муж Александр узнали, что у них будет сын.

На празднование супруги пригласили многих известных украинских инфлюэнсеров, включая Бабу Дашу, Pj Аничку, Яну Догу, Корячку и других.

@st.makeeva.family

У меня идут муравьи .

Читайте РБК-Украина в Google News
Верка СердючкаБлоггершаЗвезды шоу-бизнеса