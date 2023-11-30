Звезда "Спіймати Кайдаша" объявила о расставании с известным актером (видео)

"Наши отношения закончились"

В прошлом Хижняк говорила о романе с Боднаром и даже не исключала, что все закончится свадьбой. Сейчас они не вместе, но актриса не хотела об этом рассказывать фанам. Впрочем, артистка все же решилась на признание во избежание вопросов об отношениях с бывшим в дальнейшем.

"Это камингаут. Я понимаю, что я не могу делать вид, что этого периода жизни нет, он есть. Он оставляет очень тяжелый отпечаток, потому что действительно мы были вместе около трех с половиной лет. Сейчас такой момент, этап, что наши отношения закончились .

Я вообще закрытый человек в этом отношении. Никогда не люблю что-либо афишировать... Я ему пообещала, что не буду устраивать танцы на костях", - рассказала актриса.

Хижняк и Боднар (скриншот)

Почему закончился роман актеров

Хижняк отметила, что не хочет винить экс-избранника в каких-то ошибках. По мнению актрисы, они расстались, потому что так было нужно. При этом звезда сериалов добавила, что между ними были некоторые недоразумения, а инициатором расставания была именно она.

"Мне кажется, что причина во мне просто, вот и все. У меня к нему нет каких-то претензий, мол, он что-то делал не так. Какие-то свои "косяки", он говорит, что осознает. Я свои осознаю. Просто так сложилось, пришло время.

Мне кажется, что это какой-то классический кризисный период, когда многие пары либо женятся, либо уже разводятся. О нем больше говорить не буду. Скажу только, что по моим ощущениям мы просто жили на разных скоростях", - призналась Хижняк.

Они начали встречаться после съемок в сериале "След" (фото: instagram.com/tonya_actress)

Сейчас Хижняк и Боднар почти не общаются. По словам актрисы, бывший избранник иногда ей пишет, но она не хочет давать ему какую-нибудь надежду. По словам звезды, она не может дать актеру общее будущее. При этом артистка признает, что поступила очень эгоистично, потому что именно она решила поставить точку в их отношениях.

Что известно о романе Хижняк и Боднара

Знакомство актеров прошло в 2020 году, когда они начали вместе сниматься в сериале "След". До этого Хижняк была замужем, также у нее есть сын. Актриса и Боднар часто появлялись вместе на публике и не скрывали своего счастья. В последний раз они публиковали общие фото 27 сентября этого года.