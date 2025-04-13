Звезда шоу "Супермама" покорила США: украинка получила титул Miss USA Universe (видео)

Несмотря на то, что Золотарева выступала как представительница США, она подчеркнула: на сцене остается украинкой.

К соревнованиям девушка готовилась тщательно, а в финале поразила не только внешностью, но и своей активной гражданской позицией - в частности, рассказала о войне в Украине и своей благотворительной деятельности.

"Я стала победительницей Miss USA Universe 2025, исторический момент! Украинка представляла США и победила! Но на сцене я - Украина! Я - посол правды о войне и геноциде в Украине. Я помогаю нашей стране здесь, в США, собираю средства, поддерживаю армию, детей, женщин и семьи, которые пострадали от войны. Моя миссия - это любовь и правда", - написала Елена.

К слову, Елена активно приобщается к благотворительной деятельности и не раз инициировала мероприятия в поддержку Украины.

По ее словам, участие в конкурсе стало не просто карьерным достижением, а важным этапом в деле, которому она посвящает много усилий - помощи своей родине.

Отметим, что Елена Золотарева одержала победу в четвертом сезоне популярного проекта "СуперМама" на телеканале СТБ. По специальности она специалист по наращиванию волос.

Елена Золотарева (фото: instagram.com/zolotareva_ellen)

Воспитывает дочь Миру, которой пять лет. С началом полномасштабного вторжения России Елена вместе с ребенком покинула Украину, сначала переехав в Европу, а затем - в США. Елена Золотарева с дочкой (фото: instagram.com/zolotareva_ellen)