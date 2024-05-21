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Звезда сериала "Сверхъестественное" приехал в Киев: актер показался на фоне разбитой техники РФ

Миша Коллинз (фото: instagram.com/misha)
Автор: Иванна Пашкевич

Американский актер и звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз снова посетил Киев.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.

Миша Коллинз приехал в Киев

Артист объяснил, что его поездка была мотивирована желанием "исследовать регион" и обсудить вопросы разминирования.

Также в видео, опубликованном в Instagram UNITED24, он выразил свою любовь к Украине.

"Доброе утро, Украина. Солнце только взошло, и я приехал сюда, в Киев. И я буду здесь исследовать регион и говорить о разминировании. И еще, я просто хочу сказать, что люблю тебя, Украина, и очень благодарю тебя за то, что я вернулся. Это такая честь вернуться сюда", - высказался Коллинз.

В частности, знаменитость поделился в соцсетях фотографией, сделанной на фоне разбитой техники россиян, выставленной еще в мае 2022 года в Киеве на Михайловской площади. 

"Я возвращаюсь в Киев, Украина", - подписал снимок Миша.

Миша Коллинз (фото: instagram.com/misha)

Позже он опубликовал фото, на которых позирует возле центрального столичного вокзала.

"Прибыли сегодня утром на вокзал Киева с моим помощником", - написал артист.

Миша Коллинз в Киеве (фото: instagram.com/misha)

Напомним, в конце мая 2023 года Коллинз также посещал Киев.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил актера за присоединение к команде амбассадоров фандрейзинговой платформы United24 и за помощь в гуманитарном разминировании Украины.

Отметим, Миша происходит из семьи, родом из Киевской области. Актер изучал украинскую политику и историю в колледже и неоднократно приезжал в Украину.

Он активно поддерживает страну с начала полномасштабного российского вторжения.

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