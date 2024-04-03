Звезда сериала "Ход королевы" показала кадры с тайной свадьбы

Анна Тейлор-Джой показала первые свадебные фото

Эта свадебная церемония звезды состоялась еще два года назад в старинном имении в Новом Орлеане и стала предшествием праздника в Венеции осенью 2023-го.

27-летняя актриса поделилась в соцсети серией фотографий свадьбы в вампирско-готическом стиле, что вызвало шквал эмоций у ее поклонников. Главной фишкой свадьбы стал десерт в виде окровавленных человеческих сердец.

"Два года назад 1 апреля я тайно вышла замуж за своего лучшего друга в Новом Орлеане. Магия в тот день навсегда укоренилась в каждой клеточке моего естества. Со второй (первой) годовщиной, любовь моя… ты самый крутой", - подписала фотографии актриса.

Свадебные фото Анны Тейлор-Джой (фото: instagram.com/anyataylorjoy)

Невеста была в кремовом свадебном платье Dior с вышивкой в виде колибри и пышной юбкой, а ее образ дополнила длинная белая фата. На свадьбу в вампирском стиле пара позвала всего несколько ближайших друзей.

Девушка вложила волосы в аккуратный пучок и украсила эту прическу фатой, длинным шлейфом тянувшейся за Анной.

А вот ее муж на собственной свадьбе также выглядел великолепно, он надел классический черный костюм, белую рубашку и украсил свой пиджак цветами.

Анна Тейлор-Джой на своей свадьбе (фото: instagram.com/ellethailandofficial)

