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Звезда сериала "Эмили в Париже" засветился в костюме известного украинского бренда

Самюэль Арнольд (фото: instagram.com/superssama)
Автор: Юлия Любченко

Самюэль Арнольд стал известен благодаря роли в популярном сериале "Эмили в Париже", где он показал себя очень ярким и интересным героем.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль актера.

Самюэль Арнольд надел костюм от Andreas Moskin

Французский актер Самюэль Арнольд, известный ролью Жюльена в сериале "Эмили в Париже", появился на фотоколле Formula 1 в Монако в образе от бренда. Актер выбрал серый костюм с пиджаком без бортов из коллекции SS'24, дополнив его яркими кроссовками от Christian Louboutin.

Это уже второй раз за последний месяц, когда мировые звезды выбирают костюмы бренда для знаковых выходов. В начале мая британский актер Дэниел Фрэнсис появился на премьерном показе третьего сезона "Бриджертонов" в Нью-Йорке в смокинге Andreas Moskin.

Самюэль Арнольд в костюме украинского бренда (фото: instagram.com/superssama)

А также актрисы "Эмили в Париже" Лили Коллинз и Эшли Паркер неоднократно одевали платья и другие наряды украинских брендов. Они зажгли их не только на съемках сериала, но и в повседневной жизни.

В общем, стоит сказать, что голливудские и в целом мировые звезды очень часто выбирают вещи от украинских брендов и дизайнеров, ведь они создают невероятно красивые вещи, в которые вкладывают всю душу. А также вещи от украинских брендов очень качественные и оригинальные.

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