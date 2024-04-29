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Звезда Эмили в Париже "покорила" Рим в нежном образе (фото)

Понедельник 29 апреля 2024 13:18
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Звезда Эмили в Париже "покорила" Рим в нежном образе (фото) Лили Коллинз (фото: instagram.com/lilyjcollins)
Автор: Юлия Любченко

Лили Коллинз - известная актриса, которая стала любимой героиней сериала "Эмили в Париже", ведь именно Лили олицетворяет самый забавный образ.

Детальнее об отдыхе актрисы в Риме рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на instagram-профиль девушки.

Лили Коллинз показала стильные кадры по отдыху

Лили за короткий промежуток времени успела стать кумиром модниц со всего мира и все благодаря своему прекрасному вкусу в одежде в жизни и стиле своей героини Эмили из сериала.

Девушка уже неоднократно доказала, что у нее изящный французский вкус, который позволяет ей подчеркивать свою особенность, легкость, нежность и красоту.

Как и ее героиня Эмили, Коллинз любит носить и сочетать яркие вещи с пастельными тонами, это помогает ей подчеркнуть глаза и яркие внешние данные.

На этот раз актриса покорила фолловеров образом, который она продемонстрировала в Риме во время отдыха.

Звезда Эмили в Париже &quot;покорила&quot; Рим в нежном образе (фото)Звезда Эмили в Париже &quot;покорила&quot; Рим в нежном образе (фото)Звезда Эмили в Париже &quot;покорила&quot; Рим в нежном образе (фото)Звезда Эмили в Париже &quot;покорила&quot; Рим в нежном образе (фото)Звезда Эмили в Париже &quot;покорила&quot; Рим в нежном образе (фото)Звезда Эмили в Париже &quot;покорила&quot; Рим в нежном образе (фото)Звезда Эмили в Париже &quot;покорила&quot; Рим в нежном образе (фото)Звезда Эмили в Париже &quot;покорила&quot; Рим в нежном образе (фото)

Лили Коллинз в Риме (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Лили выбрала для прогулок по знаковым местам Рима атласную трендовую юбку длины молочного цвета с интересной отделкой снизу, классическую белую майку, которую оставила не заправленной и дополнила свой лук пиджаком цвета терракот.

Также Коллинз дополнила свой наряд милой шляпой с бантом на затылке и белыми массивными кроссовками.

Лили показала фото как с друзьями, так и одиночные, где она улыбается, гуляет и наслаждается красотой Рима.

"Думаю о Римской империи", - написала девушка под своими фотографиями.

Звезда Эмили в Париже &quot;покорила&quot; Рим в нежном образе (фото)Звезда Эмили в Париже &quot;покорила&quot; Рим в нежном образе (фото)Звезда Эмили в Париже &quot;покорила&quot; Рим в нежном образе (фото)

Скриншоты

Ранее мы рассказывали, что звезда сериала "Эмили в Париже" примерила на себя странноватый образ.

Читайте также, как актрисы "Эмили в Париже" показали фото со съемок в цветах украинского флага.

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