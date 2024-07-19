Звезда "Первых ласточок" и боец ВСУ развелся с женой после двух лет брака

Так, в своих соцсетях Светлана поделилась, что они с Девизоровым уже давно не вместе, но актриса долго не рассказывала об этом, считая это неуместным.

В итоге знаменитость решила открыть все карты и признала, что, возможно, проблема была в ней. Она планирует измениться в ближайшее время.

"У меня впервые в жизни что-то не получилось. Не получалось всегда. но или поздно. Я всегда получала то, что в начале оговорила, запланировала, захотела. семья у меня не получилась. Возможно, потому что я эгоистичная, жестокая, нетерпеливая. Или просто потому, что у меня очень высокие требования к понятию "семья", - предположила Светлана.

Максим Девизоров и Светлана Гордиенко (фото: instagram.com/devizorov)



Возможно, я просто больна и мне нужен врач. ле да, я не хочу и не умею притворяться той, кем я не являюсь. больше не жена воина. Позволяю себе хотеть изменений внутри своего мира», - добавила она.

Несмотря на неудачный опыт, актриса благодарна судьбе за все и отмечает, что в отношениях важны взаимные договоренности и совместные усилия над укреплением любви.

Теперь Гордиенко сосредоточена на создании своего собственного счастья, уже в одиночку.

"Я благодарна своему опыту, благодарна этому пути и тому, что у меня есть много сил и энергии бороться за свое счастье. но уже мы не семья. Или были ею? За Вопрос оставлю открытым", - заинтриговала артистка.

Максим Девизоров и Светлана Гордиенко (фото: instagram.com/devizorov)

Также она поделилась главными инсайтами этой истории.

“Скажу языком мне понятным. Начиная работать над историей обязательно обсудите с партнером жанр, в котором вы существуете. Можно ничего не делать и посмотреть, что будет. Ответ: все исчезнет", - объяснила Светлана.

Напомним, пара обручилась в Днепре в 2022 году. Ради свадьбы Максима отпустили со службы в Донецкой области всего на сутки.