Джулия Робертс выпустила коллекцию особых украшений (фото)

Джулия Робертс решила разнообразить свою жизнь, а род деятельности и стала дизайнером ювелирных изделий.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль бренда украшений.

Джулия Робертс выпустила коллекцию украшений

Одна из самых популярных актрис Голливуда Джулия Робертс решила стать дизайнером собственной ювелирной линейки украшений.

Звезда сериалов и фильмов создала капсульную коллекцию вместе с художественным директором бренда Chopard Каролиной Шойфеле. Коллекция актрисы состоит из кольца, колье и пары серьг. И стоит сказать, смотрится ли она невероятно.

Джулия Робертс в своих украшениях (фото: instagram.com/juliaroberts)

Известно, что линейка Chopard от Джулии Робертс посвящена изумруду Insofu, весящему 6 225 каратов. Особенность этого камня в том, что он был обнаружен в Африке в 2010 году.

История уникального камня, название которого происходит от хобота слона, потому что камень напоминает его форму, поразила Джулию Робертс.

"Кэролайн сразу привлекла мое внимание, когда рассказала историю этого исключительного изумруда. Позже она предложила нам поработать над индивидуальным дизайном. Вместе мы получили огромное удовольствие, претворяя в жизнь красивые и экологические украшения, сочетающие в себе очарование с потрясающим цветом", - признается .

Коллекция украшений от Джулии Робертс (фото: instagram.com/chopard)

Джулия уже сама успела примерить свою коллекцию и зажгла полный комплект в своем Instagram. На фото женщина выглядит невероятно счастливой и довольной своей работой и дебютом.

"Сотрудничество с Джулией стало невероятным путешествием, ведь с того момента, как мы обнаружили в Замбии изумруд Insofu, мы знали, что этот драгоценный камень способен на многое. Он стал олицетворением нашего вдохновения, всеобщей страсти к красоте, элегантности и роскоши", - рассказывает Каролина Шойфеле.

Коллекция украшений от Джулии Робертс (фото: instagram.com/chopard)