На украинскую стендапершу напали прямо в баре. Ее спутали с мужчиной

Украинская стендаперша Веста Гунченко рассказала о неприятном инциденте. Недавно на нее напали неизвестные мужчины.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об инциденте Веста написала на своей странице в Threads .

Что произошло

Стендаперша отдыхала в баре с друзьями. И неизвестному человеку показалось, что она мужчина, который как-то не так одет.

"Иду я из туалета к своему столику, и тут меня хватает за локоть один из посетителей и начинает в грубой форме отчитывать, что, мол, чего это я "выгляжу как пир**р" и "оденься нормально, как мужик", - рассказала юмористка.

"Пока я поняла, что это он не женщине предлагает одеваться "как мужик", а меня считает мужчиной, вмешался его приятель. Я считала, что спасена, но приятель подтвердил мнение предыдущего гомофоба и даже хлопнул меня по щеке, чтобы я "пришел в себя", - добавила она.

Неизвестные напали на стендапершу (скриншот)

На этом история не окончилась. Она объяснила "приятелю" первого мужчины, что она женщина. Тот сфокусировал взгляд и дал ей уйти.

"Я убежала. Пока, перекрикивая музыку, рассказывала друзьям, бар закрылся и массово рванули на выход. Так что зафиксировать муд*ков и пожаловаться охране я тупо не успела. Говорят, это постоянные посетители, всегда за этим столом. Но я сомневаюсь, что смогу идентифицировать агрессоров среди десяти бородатых мужиков одетых "как мужики", - добавила она.

Комикесса пожаловалась на приступ неадекватов (скриншот)

Кто такая Веста Гунченко

Артистке 37 лет. Она - руководитель литературно-драматургической части Киевского академического театра кукол, стендап-комикеса, креативный директор компании Chaos Strategies и драматург.

В 2023 году Гунченко стала руководителем литературно-драматургической части Киевского академического театра кукол. В настоящее время Веста выступает со стендапом, дает сольные концерты, а также активно помогает ВСУ.