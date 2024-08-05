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Звезда "МастерШеф" прокомментировал слухи о своей гомосексуальности

Понедельник 05 августа 2024 15:16
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Звезда "МастерШеф" прокомментировал слухи о своей гомосексуальности Дмитрий Чикало (фото: скриншот с видео)
Автор: Иванна Пашкевич

Участник кулинарного шоу "МастерШеф-13" Дмитрий Чикало прокомментировал слухи о сексуальной ориентации и признался, есть ли у него вторая половинка.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью блогера Алине Доротюк.

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По словам Дмитрия, его часто спрашивают о гомосексуальности.

"Думаю, что это из-за моего блога. Потому что они (фаны, - Прим. ред) считают, что если мужчина имеет женскую аудиторию, дает совет об отношениях между мужчиной и женщиной, где-то там пошутил над мужским поведением, он уже автоматически нестандартной ориентации ", - поделился участник "МастерШеф".

Чикало также говорит, что выдумки людей основываются еще и на том, что он живет один.

Звезда &quot;МастерШеф&quot; прокомментировал слухи о своей гомосексуальности

Дмитрий Чикало (фото: instagram.com/chikalo_official.ua)

"Ну вы мне свечу держали? Где-то я был замечен в каком-то ЛГБТ-сообществе. Человек вместо меня фантазирует и додумает себе то, где я даже и намека не давал об этом", - добавил блогер.

Также он ответил, находится ли сейчас в отношениях.

"Я насколько по натуре человек такой, который привык жить по четкому плану. Для меня отношения - это в первую очередь ответственность. Ты должен уже обеспечить не только свой уровень жизни, а уровень жизни со своей половинкой. Тем более, если еще будет и ребенок", - признался Дмитрий.

Пока Чикало сконцентрирован на своем личном развитии и узнаваемости, а на личную жизнь, говорит он, у него нет времени.

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