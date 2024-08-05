Зірка "МастерШеф" прокоментував чутки про свою гомосексуальність

Учасник кулінарного шоу "МастерШеф-13" Дмитро Чикало прокоментував чутки про сексуальну орієнтацію і зізнався, чи є у нього друга половинка.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю блогера Аліні Доротюк.

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Зі слів Дмитра, його часто запитують про гомосексуальність.

"Думаю, що це через мій блог. Тому що вони (фани, - Прим. ред) вважають, що якщо чоловік має жіночу аудиторію, дає пораду про стосунки між чоловіком і жінкою, десь там пожартував над чоловічою поведінкою, він вже автоматично нестандартної орієнтації", - поділився учасник "МастерШеф".

Також Чикало каже, що вигадки людей ґрунтуються ще й на тому, що він живе один.

Дмитро Чикало (фото: instagram.com/chikalo_official.ua)

"Ну ви мені свічку тримали? Чи десь я був помічений в якійсь ЛГБТ-спільноті. Людина замість мене фантазує і додумає собі те, де я навіть і натяку не давав про це", - додав блогер.

Також він відповів, чи перебуває наразі у стосунках.

"Я наскільки по натурі якась людина така, яка привикла жити за чітким планом. Для мене стосунки - це у першу чергу відповідальність. Ти маєш вже забезпечити не лише свій рівень життя, а рівень життя зі своєю половинкою. Тим паче, якщо ще буде і дитина", - зізнався Дмитро.

Поки Чикало сконцентрований на своєму особистому розвитку і пізнаванності, а на особисте життя, говорить він, у нього нема часу.