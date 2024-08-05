ua en ru
Пн, 05 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зірка "МастерШеф" прокоментував чутки про свою гомосексуальність

Понеділок 05 серпня 2024 15:16
UA EN RU
Зірка "МастерШеф" прокоментував чутки про свою гомосексуальність Дмитро Чикало (фото: скріншот з відео)
Автор: Іванна Пашкевич

Учасник кулінарного шоу "МастерШеф-13" Дмитро Чикало прокоментував чутки про сексуальну орієнтацію і зізнався, чи є у нього друга половинка.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю блогера Аліні Доротюк.

Деталі

Зі слів Дмитра, його часто запитують про гомосексуальність.

"Думаю, що це через мій блог. Тому що вони (фани, - Прим. ред) вважають, що якщо чоловік має жіночу аудиторію, дає пораду про стосунки між чоловіком і жінкою, десь там пожартував над чоловічою поведінкою, він вже автоматично нестандартної орієнтації", - поділився учасник "МастерШеф".

Також Чикало каже, що вигадки людей ґрунтуються ще й на тому, що він живе один.

Зірка &quot;МастерШеф&quot; прокоментував чутки про свою гомосексуальність

Дмитро Чикало (фото: instagram.com/chikalo_official.ua)

"Ну ви мені свічку тримали? Чи десь я був помічений в якійсь ЛГБТ-спільноті. Людина замість мене фантазує і додумає собі те, де я навіть і натяку не давав про це", - додав блогер.

Також він відповів, чи перебуває наразі у стосунках.

"Я наскільки по натурі якась людина така, яка привикла жити за чітким планом. Для мене стосунки - це у першу чергу відповідальність. Ти маєш вже забезпечити не лише свій рівень життя, а рівень життя зі своєю половинкою. Тим паче, якщо ще буде і дитина", - зізнався Дмитро.

Поки Чикало сконцентрований на своєму особистому розвитку і пізнаванності, а на особисте життя, говорить він, у нього нема часу.

Раніше колишня Остапчука відповіла, чи погодилася б стати героїнею нової "Холостячки".

Також дружина Павліка відверто розповіла про секс зі співаком.

Читайте РБК-Україна в Google News
МастерШеф блоггер Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Олімпіада-2024: Ковтун здобув срібну медаль в спортивній гімнастиці
Олімпіада-2024: Ковтун здобув срібну медаль в спортивній гімнастиці