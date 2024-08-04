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"Хочется каждый день". Жена Павлика откровенно рассказала о сексе с певцом

Воскресенье 04 августа 2024 20:50
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"Хочется каждый день". Жена Павлика откровенно рассказала о сексе с певцом Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Иванна Пашкевич

Молодая жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, призналась, сколько раз в неделю ей нужен секс.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью избранницы исполнителя для YouTube-проекта "Що ти Київ" от Люкс ФМ.

Подробности

По словам Екатерины, регулярность интима в отношениях зависит от того, сколько паре лет.

"Смотря, сколько лет партнерам. Если уже 50+… Поскольку мой муж уже старше, я уже немного думаю по другим меркам. Если говорить о себе, то мне 30 лет и мне хочется каждый день", - отметила Репяхова.

Также она ответила, какое для нее лучшее время для секса.

&quot;Хочется каждый день&quot;. Жена Павлика откровенно рассказала о сексе с певцом

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Точно не ночь. Ночью надо спать. Это должно быть утро. Утром ты продуктивнее", - поделилась жена Павлика.

Кстати, Екатерина считает, что лучшие черты Виктора Франковича - это ответственность и заботливость. Однако ее раздражает, что он оставляет свои вещи не там, где бы ей хотелось.

Впрочем, Репяхова не считает это трагедией. Она говорит, что понимает причину, ведь это из-за их крошечного жилья.

Недавно экс-жена Павлика рассказала о многочисленных изменах певца.

Также она призналась, как переживает смерть сына.

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