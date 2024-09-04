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Звезда "Людей Икс" мощно поддержал украинских детей, пострадавших от войны

Среда 04 сентября 2024 20:30
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Звезда "Людей Икс" мощно поддержал украинских детей, пострадавших от войны Лиев Шрайбер (фото: instagram.com/lievschreiber)
Автор: Иванна Пашкевич

В США прошла благотворительная выставка, на которой благодаря продаже картин известных художников удалось собрать 1,3 миллиона гривен. Эти средства будут направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Эспрессо.

Подробности

Собранные средства планируют передать на помощь через организацию BlueCheck Ukraine, основанную актером Ливом Шрайбером.

На выставке были представлены шедевры таких известных мастеров, как Уорхол, Роден и Дали.

Организаторы отметили, что это мероприятие не только продемонстрировало богатство украинской культуры, но и привлекло внимание к актуальным гуманитарным проблемам.

На благотворительной выставке-аукционе присутствовала актриса Джулия Гаарт, которая произнесла проникновенную речь, подчеркнув важность поддержки Украины.

Звезда &quot;Людей Икс&quot; мощно поддержал украинских детей, пострадавших от войны

Джулия Гаарт (фото: instagram.com/juliahaart)

Ранее она доставила машины скорой помощи в Бахмут, что стало значимым вкладом в помощь стране.

"Существуют моменты, когда ты осознаешь, что твое место имеет больший смысл. Борьба, которая сегодня происходит в Украине, - это битва за свободу, и наш долг - стоять с ними!", - отметила Гаарт, которая на аукционе одна из первых приобрела картину современной художницы Даши С. Кандинской.

Кроме того, к гостям обратился актер Лиев Шрайбер, который оказывает поддержку Украине с самого начала полномасштабного вторжения.

"Если Украина защищается от жестокого и многогранного нападения России, как никогда важно определять и укреплять украинскую культуру и идентичность. Лучшей защитой от любой попытки геноцида является широкое восприятие гуманности и культуры в его основе. Они борются просто за право на создание - воспитывать своих детей и детей своих детей украинцами", - сказал актер.

Звезда &quot;Людей Икс&quot; мощно поддержал украинских детей, пострадавших от войны

Лиев Шрайбер с Владимиром Зеленским (фото: instagram.com/lievschreiber)

Звезда "Людей Икс" отметил, что не смог присутствовать на мероприятии лично, но отметил важность участия тех, кто пришел и сделал пожертвования. Он добавил, что эти усилия крайне важны для украинцев, которые ежедневно страдают от российской агрессии.

Ранее мы писали, что знаменитый дизайнер поддержал украинцев после очередной атаки РФ.

Также Стивен Кинг в очередной раз поддержал украинцев и высказался о войне.

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