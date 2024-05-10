Звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый впервые показался после тяжелого ранения (фото)

Комик Виктор Розовый, на фоне полномасштабной войны РФ против Украины ушедший на фронт и получивший тяжелое ранение, впервые вышел "на связь" с фанатами. Он показал свое фото и рассказал о состоянии.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, которую Розовый разместил на своей странице в Instagram.
Да, комик долгое время находился на лечении. Сейчас он решил показаться и рассказать, на каком этапе его реабилитация. Розовый дал понять, что у него положительный настрой, и даже пошутил.
"Вырулил. Ну еще есть очень много реабилитационной работы, но самое худшее и страшное позади. Теперь буду в**бываться, что проливал кровь за эту страну", - написал юморист.
Stories Розового (скриншот)
На фото можно заметить, что у мужчины остался шрам на голове. Также он похудел.
Напомним, недавно супруга комика сообщала, что 21 марта во время выездной задачи Розовый получил сложное осколочное ранение головы. Спасти жизнь комика удалось благодаря первой помощи и быстрой эвакуации.
"Спасибо за быстрые решения и оказанную помощь бойцам 2 и 3 роты противотанкового батальона ОШБр, и спасенную жизнь всем, кто вез Виктора более 200 км. Спасибо команде нейрохирургов за сверхсложную операцию и всей больнице за ежедневную помощь", - рассказывала жена военного.
В каком состоянии Розовый из "Лиги смеха" (фото: instagram.com/viktor.rozoviy)
В конце апреля избранница Розового раскрыла детали о состоянии комика. Она отмечала, что военного перевезут за границу для дальнейшего лечения, как только врачи дадут на это разрешение.
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