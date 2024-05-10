Звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый впервые показался после тяжелого ранения (фото)

Как выглядит Виктор Розовый после ранения

Да, комик долгое время находился на лечении. Сейчас он решил показаться и рассказать, на каком этапе его реабилитация. Розовый дал понять, что у него положительный настрой, и даже пошутил.

"Вырулил. Ну еще есть очень много реабилитационной работы, но самое худшее и страшное позади. Теперь буду в**бываться, что проливал кровь за эту страну", - написал юморист.

Stories Розового (скриншот)

На фото можно заметить, что у мужчины остался шрам на голове. Также он похудел.

Розовый для ранения (фото: instagram.com/viktor.rozoviy)

Розовый получил ранение.

Напомним, недавно супруга комика сообщала, что 21 марта во время выездной задачи Розовый получил сложное осколочное ранение головы. Спасти жизнь комика удалось благодаря первой помощи и быстрой эвакуации.

"Спасибо за быстрые решения и оказанную помощь бойцам 2 и 3 роты противотанкового батальона ОШБр, и спасенную жизнь всем, кто вез Виктора более 200 км. Спасибо команде нейрохирургов за сверхсложную операцию и всей больнице за ежедневную помощь", - рассказывала жена военного.

В каком состоянии Розовый из "Лиги смеха" (фото: instagram.com/viktor.rozoviy)

В конце апреля избранница Розового раскрыла детали о состоянии комика. Она отмечала, что военного перевезут за границу для дальнейшего лечения, как только врачи дадут на это разрешение.