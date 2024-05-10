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Участники группы Tember Blanche сыграли камерную свадьбу в необычных костюмах (фото)

Пятница 10 мая 2024 13:29
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Участники группы Tember Blanche сыграли камерную свадьбу в необычных костюмах (фото) Tember Blanche (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Участники группы Tember Blanche Александра Ганапольская и Владислав Лагода официально стали мужем и женой. Они сыграли камерную свадьбу, радостное событие произошло 9 мая.

Об этом РБК-Украина (проект Styler) сообщили представители группы.

Как проходила свадьба

На оригинальную свадьбу музыкантов были приглашены фанаты, которые принимали участие в "Свадебном сборе" и выиграли в конкурсе.

Накануне события группа придумала благотворительную инициативу. Музыканты собирали деньги на ПВО, а донатеры могли выиграть возможность прийти к ним на свадьбу.

Участники группы Tember Blanche сыграли камерную свадьбу в необычных костюмах (фото)

Музыканты из группы Tember Blanche поженились (скриншот)

Для празднования свадьбы артисты выбрали необычные костюмы. Жених примерил полосатые штаны и кеды.

Участники группы Tember Blanche сыграли камерную свадьбу в необычных костюмах (фото)

Свадьба участников группы Tember Blanche (фото: пресс-служба музыкантов)

А певица была в оригинальном белом платье. Свои "луки" молодожены дополнили винтажными жакетами с цветами.

Участники группы Tember Blanche сыграли камерную свадьбу в необычных костюмах (фото)

Tember Blanche (фото: пресс-служба музыкантов)

Ведущими свадьбу стали Александр Колмен и Павел Гоц (солист группы NAZVA). Именно он провозгласил пару мужем и женой.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что Монатика остановили работники ТЦК.

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