Участники группы Tember Blanche сыграли камерную свадьбу в необычных костюмах (фото)

Участники группы Tember Blanche Александра Ганапольская и Владислав Лагода официально стали мужем и женой. Они сыграли камерную свадьбу, радостное событие произошло 9 мая.

Об этом РБК-Украина (проект Styler) сообщили представители группы.

Как проходила свадьба

На оригинальную свадьбу музыкантов были приглашены фанаты, которые принимали участие в "Свадебном сборе" и выиграли в конкурсе.

Накануне события группа придумала благотворительную инициативу. Музыканты собирали деньги на ПВО, а донатеры могли выиграть возможность прийти к ним на свадьбу.

Музыканты из группы Tember Blanche поженились (скриншот)

Для празднования свадьбы артисты выбрали необычные костюмы. Жених примерил полосатые штаны и кеды.

Свадьба участников группы Tember Blanche (фото: пресс-служба музыкантов)

А певица была в оригинальном белом платье. Свои "луки" молодожены дополнили винтажными жакетами с цветами.

Tember Blanche (фото: пресс-служба музыкантов)

Ведущими свадьбу стали Александр Колмен и Павел Гоц (солист группы NAZVA). Именно он провозгласил пару мужем и женой.