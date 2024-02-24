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Звезда "Лиги смеха" рассекретила, сколько зарабатывает во время войны: "не умею откладывать деньги"

Настя Ткаченко (фото: instagram.com/yatkachihaya)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда "Лиги Смеха" Настя Ткаченко честно ответила, сколько зарабатывает и на что тратит во время войны.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью актрисы для YouTube-канала "Слава+".

Сколько Настя Ткаченко зарабатывает во время войны

По словам знаменитости, она зарабатывает около двух тысяч долларов ежемесячно.

"В среднем 1,5-2 тысячи долларов. Это съемки и рекламы. Но сюда не входит то, что я получаю по бартеру. Он покрывает многие мои запросы", - призналась актриса.

Настя Ткаченко (фото: instagram.com/yatkachihaya)

Также Ткаченко говорит, что откладывать и экономить средства - это не про нее.

"Я не умею откладывать деньги. Я трачу деньги на все. Я бы хотела научиться финансовой грамотности, чтобы откладывать деньги. Я постоянно жалела на себя денег", - сказала знаменитость.

"Это, возможно, комплекс бедности. И я перестала. Если я хочу купить себе это - покупаю, потому что вдруг я завтра умру? Не хочу себе ни в чем отказывать", - добавила она.

 

Недавно Маша Полякова призналась, сколько зарабатывает, и назвала самый дорогой подарок от родителей.

Также Оксана Билозир раскрыла свой доход во время войны.

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