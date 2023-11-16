Звезда культового сериала "Дневники вампира" показала, как выглядит ее новорожденный малыш

Клэр Голт показала лицо новорожденного ребенка

На днях 35-летняя Клер поделилась прекрасной новостью и показала милое фото из роддома вместе с любимым и с малышом, лицо которого, на первых фото не видно. У звезды сериалов "H2O: Просто добавь воды" и "Дневники вампира" родился мальчик, которого назвали Форд.

Теперь Клер счастливая многодетная мамочка, которая еще отходит от родов, но уже познакомила малыша со старшим братом Джеймсом, которому сейчас 4 года. И с сестрой Эль Медлин, которой 3 года.

Конечно, несколько дней после родов актрисе с сыном пришлось полежать в больнице, чтобы восстановиться и немного отдохнуть. Но женщина уже дома и она успела показать, как выглядит ее новорожденный малыш.

Клэр Голт показала новорожденного сына (фото: instagram.com/claireholt)

Женщина выложила домашние фото, где держит на руках Форда и большой стакан кофе, а рядом с ней на маленького любуется старший брат, припавший к звездной мамочке. Именно на этом кадре видно маленькое лицо новорожденного ребенка.

Заметно, что Клер уставшая, но очень счастливая. А о четвертом ребенке он уже не думает и честно в этом признался.

"Привет, спасибо за всю любовь! Возможно, самая тяжелая беременность и роды означают самый легкий послеродовой период, потому что мы чувствуем себя очень хорошо. Еще мало сна и маргариты, но эти дни наступят. Точно не будет 4 детей!", - написала актриса под публикацией .

Так что пока непонятно, на кого похож Форд, однако он однозначно очень милый ребенок и интересно то, что почти на всех фото он сладко спит. Хотя это не удивительно, ведь все малыши в первые недели много времени проводят во сне.

Клэр Голт показала новорожденного сына (фото: instagram.com/claireholt)