Психолог объяснила, как материнство меняет женщину и какое оно в реальности

Быть мамой - значит отдавать все себя другому человеку, нуждающемуся в заботе и подсказках. Это значит, что мир больше не будет таким, каким он был, ведь в нем стало еще больше любви.

О том, каково материнство в реальной жизни и как оно меняет женщину, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) вместе с психологом Татьяной Овчаренко и ее публикацией в социальной сети Instagram.

Материнство в реальной жизни и как оно меняет женщину

"Материнство в реальности - это тяжелый труд, который помогает повзрослеть и брать на себя еще больше ответственности. Видеть все свои колючки и пытаться их трансформировать для того, чтобы быть ближе к ребенку. Но для этого стоит пройти через свою боль к близости с собой , идеальным не стать", - говорит психолог.

Дать себе право на ошибку, на свою усталость и потребность в своем пространстве - позволяет не выгореть в этом долгосрочном марафоне, дистанцией во всю жизнь.

Жизнь после рождения детей - продолжается, она меняется навсегда, но ты остаешься. И это важно - продолжать жить со своими интересами по жизни, кроме ребенка. Это нормально.

Жертвовать собой иногда приходится, особенно, в первое время, когда ты максимально включен в адаптацию своей новой жизни.

Как материнство меняет женщину и каково оно в реальной жизни (фото: Freepik)

"Лучше просить о помощи и идти в собственную реализацию: быть и мамой, и личностью, и профессионалом, и женщиной. Это дает огромные ресурсы. Когда мы используем разные свои роли и продолжаем сами жить, а не существовать только для удовлетворения потребностей всех, кроме себя", - отмечает Татьяна, которая сама имеет ребенка.

Также психолог добавила, что это нормально: заботиться о себе, любить себя, уважать, позволять себе быть наедине и поступать так, как ты чувствуешь.

Татьяна отмечает, что если у тебя что-то не получается, если ты ошибаешься, если срываешься - это нормально, это все только принятие и сопереживание себе.

Понимание истинных причин боли, помогает изменить это и исцелить раны и быть счастливым, свободным, быть собой, быть мамой, любящей, родной, своей.

Помните - доброта к себе рождает доброту к другим. С уважением и любовью работает так же.