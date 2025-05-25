Звезда "Холостяка" вышла замуж: первые фото свадьбы

Александра поделилась чувственным сообщением, которое написала еще за день до свадьбы, а опубликовала уже после того, как событие произошло.

"Завтра я выхожу замуж", - написала Саша.

Она вспомнила, как еще недавно считала себя неготовой к браку, хотя мечта о белом платье и любви жила глубоко внутри.

"Та самая я, которая когда-то громко говорила: "Мне еще рано, я не готова", - и параллельно с этим сохраняла фото обручальных колец в отдельную папочку на телефоне", - поделилась она.

Александра Погорелова (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

Также девушка призналась, что могла часами просматривать романтические фильмы и свадебные платья онлайн, думая: "Ну, когда-то, возможно...". И добавила: "И вот - это "когда-то" стало завтра".

В искренних словах Александра рассказала о своем любимом - мужчине, с которым хочет прожить жизнь.

"Вглядываюсь в свое кольцо и не могу не улыбаться. Потому что это - именно оно, то из моих девичьих мечтаний. Но самое главное - это не камушек. Самое главное - это Он. Мой муж. Хорошо, пока еще жених. Но считанные часы - и он станет тем самым, кто каждый день будет воровать одеяло, доедать мои тосты и первым обнимать, когда все валится из рук", - написала Погорелова.

Александра Погорелова с возлюбленным (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

По ее словам, будущий мужчина появился в ее жизни без пафоса, но уверенно.

"Он не только подарил мне украшение из моих мечтаний - он подарил мне свое сердце", - отметила бизнесвумен.

Экс-участница "Холостяка" рассказала, как рядом с ним почувствовала безусловную поддержку, заботу и спокойствие.

"Он просто держит за руку, когда темно. Каждое утро теплая водичка уже стоит на тумбочке. Он не просто любит меня - он будто знает, как собрать меня из пазлов, когда я сама не понимаю, где верх, а где низ", - делится Погорелова.

Также Александра подчеркнула: именно с ним она научилась доверять, быть сильной - и одновременно позволять себе быть слабой, когда это нужно.

Александра Погорелова с любимым (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

"С ним я знаю: все в жизни будет. Потому что теперь - мы", - подчеркнула она.

Не обошлось и без слов поддержки для тех, кто все еще ищет свою любовь.

"Если вы сейчас читаете это и думаете: "Почему не со мной?" - я просто хочу сказать: ваша любовь уже в пути. Возможно, она немного заблудилась, или стоит в пробке, но она идет. Верьте. Придет время", - обратилась блогерша к подписчикам.

"Завтра я стану женой. И это, пожалуй, одно из самых прекрасных приключений, которое я когда-либо начинала", - подытожила невеста.

К слову, Погорелова обручилась со своим возлюбленным 25 мая. Церемония росписи состоялась в одном из столичных ЗАГСов.

Александра Погорелова вышла замуж (скриншот)

Для этого особенного дня Саша выбрала белое прозрачное платье с цветочным кружевом, дополнив образ стильным белым пиджаком.

Судя по stories, на праздновании были только самые близкие.

Среди гостей можно было увидеть и участников первого сезона шоу "Холостячка" - Евгения Ковтуненко и Андрея Рыбака, который пришел вместе с женой.