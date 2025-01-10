Звезда "Холостяка" ответила на упреки, что пришла на шоу ради пиара

Клочко отметила, что она заполнила анкету только после того, как узнала, кто будет главным героем.

"Я очень много раз говорила про свою позицию. У меня первоочередная мотивация пойти на шоу была в том, что его главный герой - Александр. И я заполнила анкету именно после того, как поняла, кто именно главный герой. Он мне нравился", - подчеркнула она.

Также она понимала, что после съемок в шоу многие узнают о ее деятельности.

"Конечно, я понимала, что если я попаду на проект, то многие люди узнают о моем творчестве, о моей деятельности и, возможно, захотят ко мне прийти. Но это только вероятность", - отметила Вика Клочко.

Девушка подчеркнула, что она наоборот переживала, что участие в реалити может навредить ее репутации.

"Я вообще волновалась, что участие в проекте навредит моей репутации. Поэтому я даже не знаю, что на такое говорить. Люди думают только то, что в их голове, и это никак не связано со мной", -подытожила она.

Участница "Холостяка-13" (фото: instagram.com/vikusia_klochko)

Что известно про Вику Клочко

Девушке 29 лет.

Окончила Винницкий национальный медицинский университет по специальности "Врач-дерматовенеролог".

Так как с детства девушка любила творчество, она решила стать мастером тату. Имеет свою студию в Хмельницком.

В настоящее время занимается преподаванием мастерства татуировки и ведет авторский блог о тату в Instagram.

Вика Клочко (фото: instagram.com/vikusia_klochko)