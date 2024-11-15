Звезда "Холостяка" Татьяна Мелехова честно ответила, обижена ли на Терена
Участница популярного телешоу о любви "Холостяк-13" Татьяна Мелехова, которая покинула шоу во втором выпуске, высказалась о поступке Александра Будько с позывным Терен.
Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.
Как известно, главный герой "Холостяка" во время церемонии роз подчеркнул, что между ними нет ничего общего. Однако это девушка увидела уже во время телетрансляции.
"Он же не сказал мне это в лицо. Я это увидела уже в эфире, что он сказал, что между нами нет ничего общего и так далее. Честно, как может человек за одно общение решить, что у нас нет ничего общего?" - риторически спросила девушка.
Далее она отметила, что было слишком мало времени, чтобы пообщаться и ближе узнать друг друга.
"У меня не было ни одного свидания, я не успела раскрыться, я не успела нормально пообщаться. То есть у нас даже не было общения вдвоем. Как-то так. Я считаю, что нет, что это его роковая ошибка", - подчеркнула Мелехова.
Девушка ни о чем не жалеет, так как хотела познакомиться именно с Александром.
"Я понимала, что я хотела познакомиться с Сашей, больше узнать о нем. Я ни о чем не жалею, все было супер. Единственное, что Саша мне не дал реально раскрыться, никакого свидания. Ушла я рано", - подытожила она.
Татьяна Мелехова (фото: instagram.com/melehova_toys)
Что известно о Татьяне Мелеховой
Девушке 29 лет, она родом из Одессы. В начале полномасштабной войны она выехала сначала в Измаил, затем в Бухарест со своей семьей. Полтора года прожила там, а потом решила вернуться в Украину.
Она создает мягкие игрушки. Бизнес девушки хорошо развивается: ее изделия продаются в Америке, Италии, Канаде.
При первой встрече с Тереном она рассказала, что это была ее мечта - вязать игрушки. Холостяку она подарила двух милых зайцев-путешественников. Этот подарок настолько поразил Александра, что он дал девушке розу первого впечатления.
Скриншоты
Ранее участница "Холостяка", которая ушла с шоу просто во время свидания, призналась, что думает о Терене.
Также другая участница "Холостяка" Инна Белень призналась, почему решилась пойти на шоу.