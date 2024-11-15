Звезда "Холостяка" Татьяна Мелехова честно ответила, обижена ли на Терена

Участница популярного телешоу о любви "Холостяк-13" Татьяна Мелехова, которая покинула шоу во втором выпуске , высказалась о поступке Александра Будько с позывным Терен.

Как известно, главный герой "Холостяка" во время церемонии роз подчеркнул, что между ними нет ничего общего. Однако это девушка увидела уже во время телетрансляции.

"Он же не сказал мне это в лицо. Я это увидела уже в эфире, что он сказал, что между нами нет ничего общего и так далее. Честно, как может человек за одно общение решить, что у нас нет ничего общего?" - риторически спросила девушка.

Далее она отметила, что было слишком мало времени, чтобы пообщаться и ближе узнать друг друга.

"У меня не было ни одного свидания, я не успела раскрыться, я не успела нормально пообщаться. То есть у нас даже не было общения вдвоем. Как-то так. Я считаю, что нет, что это его роковая ошибка", - подчеркнула Мелехова.

Девушка ни о чем не жалеет, так как хотела познакомиться именно с Александром.

"Я понимала, что я хотела познакомиться с Сашей, больше узнать о нем. Я ни о чем не жалею, все было супер. Единственное, что Саша мне не дал реально раскрыться, никакого свидания. Ушла я рано", - подытожила она.

Татьяна Мелехова (фото: instagram.com/melehova_toys)

Что известно о Татьяне Мелеховой

Девушке 29 лет, она родом из Одессы. В начале полномасштабной войны она выехала сначала в Измаил, затем в Бухарест со своей семьей. Полтора года прожила там, а потом решила вернуться в Украину.

Она создает мягкие игрушки. Бизнес девушки хорошо развивается: ее изделия продаются в Америке, Италии, Канаде.

При первой встрече с Тереном она рассказала, что это была ее мечта - вязать игрушки. Холостяку она подарила двух милых зайцев-путешественников. Этот подарок настолько поразил Александра, что он дал девушке розу первого впечатления.

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