Участница "Холостяка", которая ушла с шоу просто во время свидания, призналась, что думает о Терене

Алина Пухальская, которая оставила романтическое реалити "Холостяк" во втором выпуске, рассказала, обижается ли она Александра Терена. Главный герой попрощался с ней еще до церемонии роз, прямо на свидании.

Во втором выпуске "Холостяка" Терен пригласил Алину и Лизу на свидание. Сначала они играли в гольф, а потом много разговаривали. И уже во время свидания главный герой на миг оставил девушек, чтобы вернуться к ним с розой. Он принес всего один цветок, поэтому участницы понимали, что одной из них придется прощаться с "Холостяком".

И оказалось, что Терен не дал розу Алине. Он отметил, что девушка, по его мнению, говорила только о собственных интересах и якобы не интересовалась его увлечениями. По словам сомелье, она на это не обиделась.

Алина и "Холостяк" (фото: instagram.com/alina_pukhalska)

"Важно, что Александр был честным со мной. В подобных ситуациях хуже всего - это когда кто-то создает иллюзии, тратит твое время и не дает ясности в намерениях. Когда человек прямо говорит, что не чувствует той самой искры, ты чувствуешь себя свободным и можешь сфокусироваться на поиске настоящей любви. Я благодарна за его откровенность - это был для меня знак уважения", - объяснила Алина.

Сейчас девушка отмечает, что ничего не хотела бы изменить, даже если бы имела такую возможность. На реалити Алина "оставалась собой, была откровенной и искренней".

Алина из "Холостяка" (фото: instagram.com/alina_pukhalska)

"Считаю, что очень важно уметь быть честным с собой и человеком рядом. Если в отношениях нужно что-то менять или скрывать, чтобы понравиться, это может стать ловушкой. Моя цель была показать, кто я на самом деле, и я достигла ее, поэтому не жалею ни о чем", - заверила она.

"Я не могу назвать это ошибкой, ведь каждый человек имеет право на собственный выбор, который подсказывает ему интуиция. Мы все - люди, и порой нам приходится принимать сложные и даже странные решения, руководствуясь эмоциями, а не логикой. Он выбрал тот путь, который показался ему правильным, и я уважаю его выбор", - также рассказала сомелье.