Звезда "Холостяка" Анастасия Юзьвак: Если бы Терен был в жизни таким, как на проекте, мы бы могли быть вместе

– Как изменилась ваша жизнь после проекта?

– Моя рутинная жизнь не изменилась никак. Как ходила в зал, так и хожу, как сидела больше дома, чем куда-то выходила, так и сижу. Просто добавилось очень много работы из-за блога, развития социальных сетей, консультаций, которые я предоставляю. Именно увеличился объем работы.

– Вы, пожалуй, единственная, кто прямо сказал, что проект дает популярность и все знают, что это будет. Впрочем, другие девушки будто открещиваются от таких тезисов и говорят, что их интересовала только любовь. Это лицемерие?

– Я считаю, что это прямое лицемерие, это самое большое лицемерие участниц проекта. К сожалению, эта часть съемок не вошла в один из эпизодов, когда была сцена с Гришей Решетником. Мы играли в мафию, Гриша спросил у меня прямо: "Анастасия, кто сюда пришел ради пиара?". И я ответила: "Каждая из нас с каким-то процентом пришла сюда ради пиара, так же как и главный герой".

Просто этот процент со временем уменьшается или меняется, потому что появляются чувства. В таких условиях ты действительно начинаешь по-другому себя чувствовать, у тебя действительно возникают чувства. Ты ждешь свидания, у тебя меняются желания, приоритеты. Но с самого начала, пока еще никто не знал Сашу лично, никто не знал, сложатся ли с ним отношения. Так же и Саша. Возможно, ему вообще бы никакая из девушек не понравилась в других условиях.

Я считаю, что каждая девушка пришла на проект немножко ради пиара и развития, в том числе социальных сетей. Поэтому это высочайшего уровня лицемерие, когда девушки говорят, что идут не за пиаром, а только за любовью.

Юзьвак из "Холостяка" сказала все, что думает о проекте (фото предоставлено СТБ)

– Некоторые участницы реалити, особенно из сезонов, которые вышли несколько лет назад, любят говорить о секретах и критикуют проект. Скандальные заявления о шоу "Холостяк" - это обида на то, что они не сумели достичь желаемого, или же просто месть или цель снова стать популярной?

– Вообще не понимаю, почему девушки хотят как-то обидеть проект. Почему они вообще пытаются обидеть платформу, которая дала им такую стартовую площадку? Но другой вопрос в том, почему такие девушки за эти годы не сумели другими способами привлечь к себе внимание медиа, сделать что-то ценное для социума, чтобы стать популярной или чтобы дать какую-то ценность людям, чтобы их узнавали. Это просто для привлечения внимания к своей персоне, потому что просто не хватило какого-то природного таланта, мудрости, чтобы сделать это другими способами за эти годы.

– Также иногда говорят о жестких контрактах. Это правда?

– Это большое преувеличение, как по мне. Ну да, мы не жили в лакшери-отелях до первой вечеринки, потому что было очень много людей, и нам не могли снимать "хоромы". Два дня надо было пожить в обычных отелях. Но всего два дня. Какие там тиранические условия? Вообще такого не было, честно. Мне дали время, чтобы я могла прочитать весь мой контракт. В тот момент мне делали макияж три часа, я читала, никто меня не подгонял.

Все вопросы, которые у меня были, я задавала, мне отвечали. Поэтому мне кажется, что заявления о жестких контрактах - просто способ немного дольше потянуть свою популярность, получить внимание через проект. Так же делают все эти блогеры, пытаются каким-то образом привлечь внимание обсуждением "Холостяка".

– Когда вы смотрели финальный эпизод уже в эфире, вы были довольны вашим последним свиданием с Тереном? Возможно, вам чего-то не хватило, или вы хотели, чтобы оно было каким-то другим?

– Мне то свидание с красками понравилось. Единственное, я была уставшая. Нужно было ходить по Киеву пешком. Но само свидание было прикольным.



Настя Юзьвак высказалась о Терене (фото предоставлено СТБ)

– Если бы была такая возможность что-то изменить или переиграть, был бы такой эпизод, который вы захотели бы изменить?

– Все так органично как-то складывалось. Тема за темой. В каждом эпизоде я так раскрывалась, сама для себя даже. Я этого не ожидала. С Сашей так же. Поэтому нет, я ничего не хотела бы изменить.

– После того, как Инна и Терен публично поссорились, прошло много дней - они не раскрывают детали и не говорят, удалось ли им найти общий язык. Что вы об этом думаете?

– У них непростые отношения. Я знаю, что Инна пошла в терапию, пытается работать над этими отношениями. Я считаю, что такой конфликт должен решаться между парой внутри. А если у них будут эти американские горки в отношениях и дальше?

– Александр сейчас получает немало упреков, будто он "Red Flag", иногда это даже похоже на хейт. Недавно он отменил свой тур со стендапом, а до этого и ситуация с Инной. Это все сильно его задело?

– Неужели мы все такие проработанные, неужели мы все такие не "Red Flag"? Я когда-то была в своих бывших отношениях и читала много книг об абьюзивных нотах, а потом в себе их увидела. Все мы немножечко "Ред Флег" друг для друга, просто это по-разному выражается.

Ну, на такой стадии сейчас Александр, вот так он проявляется. Нужно ли его целыми волнами хейтить, травить, мучить? Я считаю, что нет. Потому что людей, которых триггерят эти "Red Flag" так сильно - возможно, они в себе это все не проработали. Какой ты есть, то ты и видишь в мире, то ты отражаешь, такие люди к тебе притягиваются. Я не говорю, что Саша идеальный человек. Но, возможно, ему нужно наработать это умение, меньше реагировать на этих людей. Люди любят идти за кем-то, верить во что-то. Потому что им не хватает порой критического мышления, чтобы все понять, что происходит. И поэтому хейт будет всегда.

Юзьвак защитила Терена от хейта (фото предоставлено СТБ)

– Если бы вы победили в финале и такая ситуация, как ссора Инны и Александра, произошла с вами - как бы вы себя вели?

– Я бы поговорила с Александром. Это довольно непредсказуемая ситуация. Было бы хорошо заранее все это поговорить до отношений, чтобы все решать вдвоем, не выносить на публику. Если бы это все же произошло, то я бы провела разговор с Александром, сказала, что мне очень неприятно выносить какие-то споры между нами на публику, что я буду счастливее, если мы будем решать это вдвоем. Если бы он дальше повторял эти ошибки, или стал холодным, отстраненным, или он бы дальше обижался на такое - отношения бы закончились. Но если я бы видела, что он изменил поведение, идет на контакт, осознал эту ошибку, то тогда отношения могли бы продолжаться.

– После проекта Терен и Инна живут на две квартиры, она даже признавала, что ей это не очень нравится...

– А как меня все ругали, когда я сказала, что не хочу сразу жить вместе с партнером! Мне кажется, сразу жить вместе после проекта не надо. Где гарантии, что люди подходят друг другу? Это очень рискованно.

– А если бы не Инна, с кем бы вы могли представить Александра?

– Я бы могла представить его с Настей Анисимовой. Возможно, Саша был бы немножко холодным для Насти, но кто знает. Я могла себя представить с Сашей. На проекте нам было комфортно, но это проектные условия, все организовывают за тебя, тебе не надо о чем-то думать, нет этой обыденности. И понятно, что в таких условиях мужчина сосредоточен только на тебе. Такой подход Саши мне нравился.

То есть, если бы чисто теоретически он был в жизни таким, как на проекте, то мы бы могли быть с ним вместе. Но этого я не знаю. Я не знаю, как он себя ведет как мужчина вне проекта. Впрочем, в теории мы тоже с ним могли быть парой.

Терен и Юзьвак (фото предоставлено СТБ)

– На проекте вас считали скандальной, слишком сексуальной, мнение зрителей и участниц часто менялось. Скажите, на сколько процентов вы раскрылись на "Холостяке", какие ваши черты не заметили?

– Проект раскрыл меня где-то на 30 процентов. Не были освещены такие черты как строгость, прагматичность. в повседневной жизни я строгая. Я жила за границей где-то с 17 лет, сама и без помощи родителей занималась делами, документами. Полностью акклиматизировалась в другой стране. В такой ситуации человек должен быть мегапрагматичным, потому что ежедневно возникают определенные задачи, которые нужно решить здесь и сейчас. Зритель меня воспринял легкой, жизнерадостной, сексуальной. Но у меня есть прагматичность, холодный рассудок, иногда даже категоричность.

– А какой самый большой урок или вывод вы можете сделать для себя после проекта?

– Очень хорошо думать перед тем, как говорить. Потому что я могу быть эмоциональной и в эмоциональном порыве сказать больше, чем надо. В медиа оно так не работает, потому что это может работать против тебя. Поэтому проект научил меня взвешенности.

– Какой он - ваш идеальный мужчина? Вы изменили представление об избраннике своей мечты после проекта?

– Некоторые темы подсветил проект. Они были важными, а сейчас они для меня сверхважные. Первое - верность. Только один партнер, без флирта с другими. Чтобы мужчина разделял мои духовные видения, опирался на них, полностью верил. Чтобы понимал те фундаментальные законы Вселенной, как я их понимаю: вера в энергию, как работает энергия, как работает закон притяжения или манифестации, как я чувствую Бога, для меня важно, чтобы мужчина тоже был духовным.

Чтобы не воспринимал мир только сквозь материальность, был очень честным, для меня тоже это важно. Честность в первую очередь с собой, со мной, вообще с людьми вокруг. Потому что быть честным - быть отважным и бесстрашным. А еще, чтобы мужчина путешествовал со мной, не хотел постоянно сидеть дома. После проекта я просто еще раз осознала, насколько это все для меня важно, чтобы мужчина поддерживал меня в моих начинаниях, карьере, чтобы он не стал тем, который постоянно тебя тормозит.



Анастасия Юзьвак призналась, жалеет ли об участии в "Холостяке" (фото предоставлено СТБ)

– Как ваши родители реагируют на все скандалы? Было уже немало сплетен не только о вас, но и о вашей семье.

– Мои родители говорят: "Не обращай внимания, не волнуйся за нас, двигайся дальше. Мы знаем правду, поэтому ты не возмущайся, потому что мы не возмущаемся. Двигайся дальше, потому что люди всегда будут хейтить".

– Какая из участниц "Холостяка", по вашему мнению, максимально неискренняя?

– Можно сказать, что все в чем-то и в какой-то степени неискренние. Потому что ты не можешь сразу вывалить все на всю страну. Все равно у каждой было что-то, что скрыть. У каждой было что-то такое, что не нужно было говорить. Поэтому я не могу выделить кого-то конкретно.

– Какой совет вы можете дать девушкам, которые захотят принять участие в следующих сезонах "Холостяка", если они будут?

– Нужна стойкость, потому что будет много конкуренции с другими женщинами, будет много эмоциональных и стрессовых ситуаций, будет много неожиданностей. Человеку, который любит стратегию, любит все планировать, может быть трудно на этом проекте. Он классно прокачивает людей, учит жить в потоке.

Главный совет такой: если девушка чувствует интерес и импульс, она знает, что хочет там быть - иди и подчиняйся импульсу. Не бойся, не сдерживай себя. По крайней мере лучше делать, чем не делать и всю жизнь жалеть.