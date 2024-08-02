Звезда "Х-Фактора" обвинил Киркорова в домогательствах. Ему тогда было 15 лет

Известный украинский певец Никита Ломакин сделал шокирующее заявление о российском певце Филиппе Киркорове. Он утверждает, что в 2013 году путинист планировал склонить его к сексуальной связи. Молодому исполнителю на тот момент было 15 лет.

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Никита поделился, что познакомился с россиянином на шоу "X-Фактор". После его выступления Филипп сам подошел к нему и предложил сотрудничество, пообещав превратить парня в настоящую звезду.

Они обменялись телефонами и договорились о встрече в Ялте, где вскоре должен был состояться концерт фаната Путина.

Молодой артист приехал в родной Симферополь. В ожидании троллейбуса на железнодорожном вокзале он получил звонок от директора творческой студии, где учился.

Никита Ломакин (фото: instagram.com/nikitalomakinofficial)

Певец сообщил, что едет на встречу с Киркоровым. Тогда же он узнал всю правду о своем кумире.

"Моя психика не была к такому готова, поверьте. Я вообще не знал, что такое вообще существует. Она мне говорит: "Никита, ты что, Киркоров же гей и педофил". И я ей говорю, мол, быть такого не может, это фейк. А она говорит: Нет, не фейк. Не буду говорить кого, но несколько лет назад одного мальчика забирали обкатанной какой-нибудь фигней в халате из его (Киркорова. - ред.) гостиницы. Едва успели". И я такой - что делать", - рассказал артист.

Директор порекомендовала приехать в Ялту, где проходил фестиваль "Новая волна", на котором присутствовали как она, так и Киркоров.

Филипп Киркоров (фото: росСМИ)

На побережье они встретили концертного директора Филиппа, который узнал Никиту. В тот момент украинец осознал, что это не было обманом.

"Я говорю: "Как такое может быть?". И почему все делают вид, что это какие-то нормальные вещи, которые нужно как-то деликатно обходить. И тут вот этот Навальский (директор Киркорова. - ред.) говорит: "Все, успокойся, еще одно слово, я тебе на лицо сяду", - вспомнил его слова знаменитость.

"Пойдем сейчас вместе к нему в гримерку, скажешь просто, что друзья с тобой на концерт пойдут вместе и на переговоры потом вместе. Все будет хорошо, не парься. Вместе придете, вместе уйдете", - продолжил рассказ Ломакин.

Однако, когда они вместе пришли к Киркорову и сообщили ему, что на переговорах будут присутствовать все вместе, россиянин отправил Никите SMS-сообщение.

"Никита, извини, но твои друзья не смогут пойти с нами на встречу. Это наша встреча один на один". В этот момент, когда я читаю это сообщение, откладываю телефон и просто начинаю плакать", - вспомнил певец.

Тогда же снова вмешался концертный директор Киркорова и предложил украинцу пригласить маму с букетом цветов и вместе с ней посетить гостиничный номер, где отдыхал Филипп.

Никита Ломакин (фото: instagram.com/nikitalomakinofficial)

Они так и поступили: мама приехала из Симферополя, и вместе с Никитой направилась к россиянину. Об истинных намерениях Киркорова она ничего не знала. Филипп был потрясен, но при матери ничего не делал.

Уже через полмесяца украинцу позвонил путинист и спросил, как у него дела. Ломакин ответил, что сейчас пытается собрать деньги на клип.

"И он говорит: "Ладно, сразу ближе к делу, ты очень талантливый парень, конечно, но знай, что путь артиста очень сложный и самостоятельно его, в твоем случае, не пройти. Как только ты столкнешься с какой-то сложностью, знай, что у тебя всегда есть тяжелая артиллерия. Ну, ты понимаешь о чем я. Так что звони". И бросил трубку", - вспомнил исполнитель.

К слову, в Ялте на тот момент находился и судья шоу "Х-Фактор" Сергей Соседов. По словам Ломакина, он помогал своему коллеге соблазнить 15-летнего Никиту.

После этого признания артист опубликовал скриншоты с ответами тех, кто был с ним в Ялте.

Исполнитель утверждает, что эти люди являются настоящими свидетелями событий, которые вполне могут быть квалифицированы как уголовное преступление.

Скриншот из Instagram Ломакина