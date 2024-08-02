Зірка "Х-Фактора" звинуватив Кіркорова у домаганнях. Йому тоді було 15 років

Відомий український співак Нікіта Ломакін зробив шокуючу заяву про російського співака Філіпа Кіркорова. Він стверджує, що у 2013 році путініст планував схилити його до сексуального зв'язку. Молодому виконавцю на той момент було 15 років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артиста.

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Нікіта поділився, що познайомився з росіянином на шоу "X-Фактор". Після його виступу Філіп сам підійшов до нього і запропонував співпрацю, пообіцявши перетворити хлопця на справжню зірку.

Вони обмінялися телефонами і домовилися про зустріч в Ялті, де незабаром мав відбутися концерт фаната Путіна.

Молодий артист приїхав до рідного Сімферополя. Чекаючи тролейбус на залізничному вокзалі, він отримав дзвінок від директора творчої студії, де навчався.

Нікіта Ломакін (фото: instagram.com/nikitalomakinofficial)

Співак повідомив, що їде на зустріч із Кіркоровим. Тоді ж він і дізнався всю правду про свого кумира.

"Моя психіка не була до такого готова, повірте. Я взагалі не знав, що таке взагалі існує. Вона мені каже: "Микито, ти що, Кіркоров же гей і педофіл". І я їй кажу, мовляв, бути такого не може, це фейк. А вона каже: "Ні, не фейк. Не буду говорити кого, але кілька років тому одного хлопчика забирали обкачаним якоюсь фігнею в халаті з його (Кіркорова. - ред.) готелю. Ледве встигли". І я такий - що робити", - розповів артист.

Директорка порекомендувала приїхати в Ялту, де проходив фестиваль "Нова хвиля", на якому були присутні як вона, так і Кіркоров.

Філіп Кіркоров (фото: росЗМІ)

На узбережжі вони зустріли концертного директора Філіпа, який впізнав Нікіту. У той момент українець усвідомив, що це не було обманом.

"Я кажу: "Як таке може бути?". І чому всі роблять вигляд, що це якісь нормальні речі, які потрібно якось делікатно обходити. І тут ось цей Навальський (директор Кіркорова. - ред.) каже: "Все, заспокойся, ще одне слово, я тобі на обличчя сяду", - згадав його слова знаменитість.

"Підемо зараз разом до нього в гримерку, скажеш просто, що друзі з тобою на концерт підуть разом і на переговори потім разом. Усе буде добре, не парся. Разом прийдете, разом підете", - продовжив розповідь Ломакін.

Проте, коли вони разом прийшли до Кіркорова і повідомили йому, що на переговорах будуть присутні всі разом, росіянин відправив Нікіті SMS-повідомлення.

"Нікіта, вибач, але твої друзі не зможуть піти з нами на зустріч. Це наша зустріч один на один". У цей момент, коли я читаю це повідомлення, відкладаю телефон і просто починаю плакати", - пригадав співак.

Тоді ж знову втрутився концертний директор Кіркорова і запропонував українцеві запросити маму з букетом квітів і разом з нею відвідати готельний номер, де відпочивав Філіп.

Нікіта Ломакін (фото: instagram.com/nikitalomakinofficial)

Вони так і вчинили: мама приїхала із Сімферополя, і разом із Микитою попрямувала до росіянина. Про справжні наміри Кіркорова вона нічого не знала. Філіп був приголомшений, але при матері нічого не робив.

Вже за півмісяця українцю зателефонував путініст і запитав, як у нього справи. Ломакін відповів, що зараз намагається зібрати гроші на кліп.

"І він каже: "Гаразд, одразу ближче до справи, ти дуже талановитий хлопець, звісно, але знай, що шлях артиста дуже складний і самостійно його, у твоєму випадку, не пройти. Щойно ти зіткнешся з якоюсь складністю, знай, що в тебе завжди є важка артилерія. Ну, ти розумієш про що я. Тому, дзвони". І кинув слухавку", - пригадав виконавець.

До слова, в Ялті на той момент перебував і суддя шоу "Х-Фактор" Сергій Сосєдов. За словами Ломакіна, він допомагав своєму колезі спокусити 15-річного Микиту.

Після цього зізнання артист опублікував скріншоти з відповідями тих, хто був із ним у Ялті.

Виконавець стверджує, що ці люди є справжніми свідками подій, які цілком можуть бути кваліфіковані як кримінальний злочин.

Скріншот з Instagram Ломакіна