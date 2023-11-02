Звезда "Игры Престолов" в вышиванке сказал, что мечтает сыграть Ивасюка или Сковороду (фото)

Джек Глисон выразил свою искреннюю поддержку Украине

В рамках событий Talented U состоялась встреча украинских кинематографистов и телевизионных специалистов со звездой "Игры Престолов" и "Сексуального образования" Джеком Глисоном.

Актер выбрал очень уместный наряд для этого мероприятия. Он надел украинскую вышиванку и майку, на которой было написано: "Чебуреки сила - врагу могила". Это выглядело очень мило, ведь для украинцев важна любая поддержка. Джек выразил свою откровенную позицию, надев знаменитую розовую панаму группы Калуш Оркестра.

Джек Гилсон хочет сыграть роли выдающихся украинцев (фото: пресс-служба Talented U)

В ходе события Джек делился своим опытом сознательного отдыха (саббатикала), сказал, что осознает трудности, с которыми сталкиваются многие кинематографисты и актеры в современном мире.

Самым большим сюрпризом для аудитории стал тот момент, когда Глисон решил прочесть стихотворение украинского поэта и прозаика Сергея Жадана "Плеер".

Джек Гилсон хочет сыграть роли выдающихся украинцев (фото: пресс-служба Talented U)

Также звезда "Игры престолов" выразила готовность рассматривать предложения по съемке в следующем фильме режиссера Ксении Бугримовой, известной по работе над проектами "Моя правда", "Украина имеет талант", "Холостяк" и "Киев днем ​​и ночью".

Пока нет конкретных сведений о том, какой именно фильм готовит Ксения, но, возможно, именно о создателе легендарной "Красной Руты".

Стоит вспомнить, что Гилсон уже не в первый раз поддерживает Украину и делает это публично и искренне. К примеру, в феврале 2023 года актер посетил Киев, где его заметили рядом со станцией метро "Арсенальная".

Во время своего визита в Украину Джек Глисон присоединился к ряду благотворительных мероприятий и передал пикап для Вооруженных сил Украины, купленный британскими волонтерами.

Джек Гилсон хочет сыграть роли выдающихся украинцев (фото: пресс-служба Talented U)