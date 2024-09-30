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Звезда "Голосу країни" заговорил о своей ориентации и ухаживаниях мужчин

LAUD (фото: instagram.com/laud_vk)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец Влад Каращук, известный под псевдонимом LAUD, рассказал о своей сексуальной ориентации, а также ухаживаниях от мужчин.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя "Муз_Тренд".

По словам звезды "Голосу країни", недавно он разошелся с девушкой после трех лет отношений. Это были его самые длинные отношения.

А в некоторых, говорит артист, он изменял, как и его партнерши.

"Честно скажу, когда-то такое было (измены - прим. ред.). Мы с девушкой сходились и расходились и, наверное, из-за всего этого и так произошло. Я думаю, что мне тоже изменяли. Это было в токсичных отношениях. Не могу сказать на 100%, но я чувствую, что это так было", - поделился LAUD.

LAUD (фото: instagram.com/laud_vk)

Хоть и певец стремится найти любовь, пока он не строит конкретных планов по созданию семьи и появлению детей. В то же время для него важно, чтобы его избранница не ограничивала его творческую свободу.

"Сейчас я вышел из отношений. Я точно знаю, что мне нравятся серьезные отношения. Но чувствую, что еще не готов к семье и детям. В первую очередь я думаю о концертах и творчестве. Мне нравится, когда я сегодня здесь, а завтра там. Это то, что меня драйвит", - признался Влад.

LAUD также поделился, что иногда мужчины проявляли к нему интерес и пытались ухаживать за ним. Однако, по словам исполнителя, его такие предложения не привлекают, и он всегда вежливо отказывался от них.

"Я не бисексуальный. У парней были заинтересованности. Мне время от времени писали и приглашали меня на кофе. Для меня это всегда было окей. Я мог написать «спасибо» или просто не читал эти сообщения", - сказал исполнитель.

 

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