Звезда "Голосу країни" ответила, есть ли сейчас смысл в талант-шоу

Артистка считает, что такие талант-шоу не устарели, и благодаря им действительно можно получить колоссальный опыт.

"Как человек, который на этих конкурсах вырос, точно скажу, что нет. Они не устаревшие, они не в прошлом. Такие шоу должны быть", - подчеркнула Кондратенко.

В то же время она прокомментировала популярное мнение, что можно "засветиться" в TikTok или Instagram и стать популярным.

"Конечно, соцсети это классно. Это платформа, на которой можно продавать свой продукт, на которой можно свое творчество транслировать. Но люди могут стать ленивыми. Эти все конкурсы дают много, это выступление в стрессовых условиях, большая сцена, настоящие профессиональные наставники и большой опыт в короткие сроки. В TikTok такого не получишь", - подытожила певица.



Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mashaa.kondratenko)

Что известно про участие Кондратенко в шоу "Голос. Діти"

В 2012 году 11-летняя девушка участвовала в талант-шоу "Голос. Діти" на телеканале "1+1". Она исполнила песню на французском языке Non, je ne regrette rien.

Она выбрала команду Олега Скрипки, который долгое время жил во Франции и пел на французском.

Это шоу, по словам самой Маши, очень сильно помог поверитьей , что все мечты сбываются и что все реально.

"Потому что я из простой семьи, я не знала, как вообще попасть в шоу-бизнес. И "Голос" доказал, что все возможно, этот проект был для меня сверхважным", - отметила она.



Что известно про участие Маши Кондратенко в шоу "Голос країни"

В начале 2020 года певица участвовала в 10-м сезоне талант-шоу "Голос країни". На слепых прослушиваниях она исполнила песню Билли Айлиш All the Good Girls Go to Hell. К ней повернулись Потап и Настя Каменских, и она попала в их команду.

В вокальном поединке она исполнила песню MONATIK "Сильно" вместе с проигравшим Ерланом Баибазаровым, но ее поддержал Дмитрий Монатик.

В нокаутах исполнила песню Someone You Loved Льюиса Капалди и по результатам нокаутов не заняла ни одного места на стульях, но ее поддержала Тина Кароль. Таким образом Кондратенко стала четвертьфиналисткой в ​​ее команде.

В финале Кондратенко исполнила народную песню "Ой у гаю при Дунаї". Но по результатам голосования в финал не прошла - ее обошли Назар Яцишин, Индира Едильбаева и Анастасия Балог.