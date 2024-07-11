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Звезда "Голосу країни" из команды Дорофеевой получил тяжелое ранение на фронте

Давид Маскиса (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Финалист шоу "Голос країни" Давид Маскиса, соревновавшийся в команде Нади Дорофеевой и защищавший Украину на фронте, получил ранение. В настоящее время он не может полноценно передвигаться и готовится к операции.

Что известно о военном и его травме, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Военный-музыкант получил ранение

Так, украинские артисты решили помочь военному. Он получил осколочное ранение в спину. И потом оно дало сильное осложнение.

"Пока Давид прошел первый этап экстренной стабилизации своего состояния, осложненно передвигается и готовится к дорогостоящей операции и последующей реабилитации", - рассказал музыкант Евгений Пугачев.

 

На операцию и реабилитацию нужно собрать 350 тысяч гривен. Военный нуждается в помощи и восстановлении, поэтому артисты, среди которых и Дорофеева, активно распространяют сбор, задонатить можно через "Монобанку".

Stories Дорофеевой (скриншоты)

"Наши защитники нуждаются в помощи не только на линии столкновения и мы выбираем справиться со всеми вызовами, которые ставит перед нами это время!", - добавил музыкант Мишко Бирченко.

 

Чем известен Давид Маскиса

Музыкант принял участие в песенном шоу в 2022 году. До полномасштабной войны РФ против Украины он работал инженером-механиком в Германии. Артист не захотел оставаться за границей, поэтому вернулся домой, чтобы защищать страну от оккупантов.

К Маскису повернулись все судьи "Голосу країни", он захотел пойти в команду Дорофеевой. Артист прошел в суперфинал и покорил всех исполнением песни "Чути гімн".

 

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что экс-мужа Тринчер обвинили в краже донатов для "Охматдета".

Кроме того, недавно стало известно, что отец актрисы Екатерины Кистень оказался в эпицентре ракетного удара.

При создании материала были использованы источники: посты из Instagram Пугачева и Бирченко, Stories Дорофеевой.

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