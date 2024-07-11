Звезда "Голосу країни" из команды Дорофеевой получил тяжелое ранение на фронте

Военный-музыкант получил ранение

Так, украинские артисты решили помочь военному. Он получил осколочное ранение в спину. И потом оно дало сильное осложнение.

"Пока Давид прошел первый этап экстренной стабилизации своего состояния, осложненно передвигается и готовится к дорогостоящей операции и последующей реабилитации", - рассказал музыкант Евгений Пугачев.

На операцию и реабилитацию нужно собрать 350 тысяч гривен. Военный нуждается в помощи и восстановлении, поэтому артисты, среди которых и Дорофеева, активно распространяют сбор, задонатить можно через "Монобанку".

Stories Дорофеевой (скриншоты)

"Наши защитники нуждаются в помощи не только на линии столкновения и мы выбираем справиться со всеми вызовами, которые ставит перед нами это время!", - добавил музыкант Мишко Бирченко.

Чем известен Давид Маскиса

Музыкант принял участие в песенном шоу в 2022 году. До полномасштабной войны РФ против Украины он работал инженером-механиком в Германии. Артист не захотел оставаться за границей, поэтому вернулся домой, чтобы защищать страну от оккупантов.

К Маскису повернулись все судьи "Голосу країни", он захотел пойти в команду Дорофеевой. Артист прошел в суперфинал и покорил всех исполнением песни "Чути гімн".