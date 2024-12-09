Звезда "Голосу країни" честно сказала, что думает о Кароль и Пономареве: "Это очевидно"

Так, Татьяна объяснила, что выбрала Скрипку на роль своего тренера не просто так. Она восхищается артистом. К тому же, отметила Малкова, талант Пономарева едва ли можно назвать уникальным, чего не скажешь о Скрипке.

Татьяна Малкова (фото предоставлено певицей)

"Я думаю, что понятно, почему я его выбрала. Потому что для меня он смелый, без границ, без ограничений. Он очень харизматичная, сильная личность. Это было очевидно, я бы хотела работать и советоваться только с таким человеком", - объяснила звезда.

"Потому что это тот человек, который абсолютно нестандартно подходит к музыке, не боится этого. Больше никто не умеет так, как он. Просто, извините, но как Пономарев могут многие", - добавила она.

Александр Пономарев (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Также Малкова объяснила, почему не захотела, чтобы ее тренером была Кароль. Она заметила, что не критикует таланты Тины. Впрочем, по мнению Татьяны, есть немало похожих певиц.

"Она невероятная певица, я считаю ее чрезвычайно успешной, талантливой и так далее. Но плюс-минус такая, как она, у нас есть и Бейонсе, и Tayanna, и так далее. Многие люди, которые могут физически и вокально сделать такую презентацию песни, условно говоря", - отметила Малкова.

"Но Олег Скрипка... Ты никогда не споешь так, как Олег Скрипка. Это просто физически невозможно. Его голос уникален. Его темперамент особенный. У него безумная энергия, которая просто сносит", - добавила она.

Малкова на "Голосу країни"

Актриса принимала участие в проекте в 2013 году. Тогда она еще не носила фамилию своего мужа и была Ожелевской. Актриса покорила звездных тренеров своим пением, а затем стала любимицей зрителей.

На проекте Малкова дошла до финальных выпусков. Она выбыла в четвертьфинале. После шоу артистка не стала строить карьеру певицы и продолжила развиваться как актриса.