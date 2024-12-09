Известная украинская актриса откровенно рассказала, как изменились ее отношения с мужем на фоне войны
Украинская телеведущая и актриса Татьяна Малкова, которая обвинила народного артиста Владимира Талашко в домогательствах, рассказала о том, как трансформировались ее отношения с супругом во время полномасштабной войны.
Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.
Отметим, что звезда фильма "Конотопская ведьма" уже много лет замужем за режиссером, актером и сценаристом Дмитрием Малковым. Сейчас ее супруг живет в Европе, так как занимается там многими проектами.
"Да, работает в Европе. Он снимает патриотическое кино об Украине для европейцев, чтобы они не забывали, что у нас происходит. Он снимается и как актер, и снимает как режиссер", - подчеркнула актриса.
В то же время она отметила, что их отношения из-за войны и частых разлук не испортились.
"Наши отношения меняются вообще каждый день, каждый раз это такая серьезная тема для испытания, для развития. Я ему чрезвычайно благодарна, что он, как бы трудно ни было, ему и мне, как бы ни были нервные такие срывы и многие болезненные вопросы, но так или иначе мы пытаемся их решать", - отметила актриса.
Каждый этап развития отношений пара проходила с достоинством.
"И после каждого этапа мне чувствуется, что наши отношения на новом уровне, и это очень классно. Я очень за это благодарна, я его люблю, и это невероятный человек", - подчеркнула она.
Малкова с мужем (фото предоставлено актрисой)
Что известно про Татьяну Малкову
Будущая звезда с детства занималась хореографией, затем работала воздушной гимнасткой в цирковой студии. В 14 лет села за руль автомобиля, а в 17 начала активно заниматься вокалом.
Закончила Киевский университет имени Бориса Гринченко и Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана.
Была ведущей на телеканале "Первый Автомобильный" с 2011 по 2013 год.
В 2013 году попробовала себя в качестве певицы в проекте "Голос країни", где она дошла до финала в команде Олега Скрипки.
В кино начала сниматься в 2016 году.
Татьяна Малкова (фото предоставлено актрисой)