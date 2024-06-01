Звезда фильма "Спеши любить" в третий раз станет мамой

Менди Мур снова беременна

Артистка обнародовала снимок, на котором запечатлены ее дети - двухлетний Гас и годовалый Оззи, в "парных" футболках с надписями.

У Гаса было написано "старший", а у Оззи - "средний". Судя по счастливым лицам малышей, они находятся в предвкушении встречи с новорожденным.

"Иногда жизнь подражает искусству. Наш третий уже на подходе! Не могу дождаться момента, когда эти мальчики встретятся с крохой-сестричкой", - написала Мэнди.

Дети Мэнди Мур (фото: instagram.com/mandymooremm)

Интересно, что путь к материнству у звезды "Спеши любить" был не простой. В интервью она признавалась, забеременеть у нее были небольшие шансы. Однако это не помешало актрисе самостоятельно выносить двух сыновей.

Первый из них, Гас, появился на свет в феврале 2021 года - спустя почти три года, как Мур и Голдсмит скрепили свой союз узами брака.

Мэнди Мур с мужем и детьми (фото: instagram.com/mandymooremm)

Церемония, которая состоялась в строжайшей секретности, состоялась на заднем дворе дома актрисы в Лас Анджелесе. А сама невеста была в розовом.