Звезда американского "МастерШефа" умерла в 49 лет: причиной стал несчастный случай

В возрасте 49 лет погибла американская шеф-повар Наоми Померой, ставшая настоящей звездой проекта "МастерШеф". Ее жизнь оборвалась в результате несчастного случая во время катания по воде на надувном круге - тюбинге.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание CNN .

Что стало причиной смерти звезды "МастерШеф"

Смертельный инцидент произошел 13 июля в результате того, что надувной круг зацепился за большую ветку. Тело женщины удалось обнаружить только спустя несколько дней после инцидента.

Вместе с Померой были еще три человека, среди которых ее муж и дочь. Семья решила попробовать экстремальный вид отдыха и объединила три круга для тюбинга, а также прикрепила доску для гребли.

Во время передвижения по водам реки Вилламетт, штат Орегон, конструкция зацепилась за ветку, что привело к столкновению.

Мужчине и дочери американского кулинара удалось сохранить жизнь, потому что они были в спасательных жилетах. Наоми же решила его не одевать.

После смертельной аварии спасатели обыскали дно реки, и для этого были использованы подводные камеры, дроны и гидролокаторы. Но тело им обнаружить так и не удалось.

Наоми Померой во время съемок в одном из шоу (Фото: instagram.com/naomipomeroy)

Тело погибшей удалось обнаружить лишь 17 июля в округе Бентона - его нашли на неглубоком участке недалеко от реки Вилламетт.

"Какая потеря. Наоми была не просто отличным шеф-поваром и предпринимателем, но и удивительным человеком. Ее влияние вышло далеко за пределы Портленда, помогая утвердить наше лидерство и репутацию в сфере питания. Нам ее будет очень не хватать", - прокомментировал смерть звезды представитель штата Орегон Эрл Блюменауэр.

Что известно о Наоми Померой

При жизни ее признали лучшим шеф-поваром северо-запада Тихого океана и удостоили премии Джеймса Бирда.

Кулинарией Помера увлекалась давно, и начинала свою карьеру с того, что наблюдала за другими кулинарными экспертами - смотрела, как они создают свои вкусные шедевры.

В 2007 году женщина открыла ресторан в Портленде, штат Орегон.

Также знаменитость была судьей программ "Лучший шеф-повар", "Тройная угроза Бобби" и "Бой ножами".

В 2016 году Наоми презентовала свою первую кулинарную книгу.

Фото, которым Померой поделилась в своем блоге (Фото: instagram.com/naomipomeroy)

Ее ресторан закрылся в 2020 году во время пандемии коронавируса. Позже Померой открыла другое предприятие под названием Ripe Cooperative, где среди прочего продавались коробки для еды, чтобы клиенты могли забирать заказы домой.

Первым мужем звезды был Майкл Хэбб, в браке с которым у них родилась дочь. После развода Наоми вышла замуж во второй раз: ее избранником стал мужчина по имени Кайл Линден Уэбстер.