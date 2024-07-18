Зірка американського "МастерШефа" померла у 49 років: причиною став нещасний випадок

У віці 49 років загинула американська шеф-кухарка Наомі Померой, яка стала справжньою зіркою проєкту "МастерШеф". Її життя обірвалося внаслідок нещасного випадку під час катання по воді на надувному колі - тюбінгу.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання CNN .

Що спричинило смерть зірки "МастерШеф"

Смертельний інцидент стався 13 липня внаслідок того, що надувне коло зачепилося за велику гілку. Тіло жінки вдалося виявити лише через кілька днів після інциденту.

Разом з Померой були ще троє людей, серед яких її чоловік та донька. Родина вирішила спробувати екстремальний вид відпочинку та об'єднала три кола для тюбінгу, а також прикріпила дошку для веслування.

Під час пересування водами річки Вілламетт, штат Орегон, конструкція зачепилася за гілку, що призвело до зіткнення.

Чоловікові та доньці американської кулінарки вдалося зберегти життя, тому що вони були у рятувальних жилетах. Натомість Наомі вирішила його не одягати.

Після смертельної аварії рятувальники обшукали дно річки, і для цього були використані підводні камери, дрони та гідролокатори. Але тіло їм виявити так і не вдалося.

Наомі Померой під час зйомок в одному з шоу (Фото: instagram.com/naomipomeroy)

Тіло загиблої вдалося знайти лише 17 липня в окрузі Бентона - його знайшли на неглибокій ділянці недалеко від річки Вілламетт.

"Яка втрата. Наомі була не просто чудовим шеф-кухарем і підприємцем, а й дивовижною людиною. Її вплив вийшов далеко за межі Портленда, допомігши утвердити наше лідерство та репутацію у сфері харчування. Нам її буде дуже не вистачати", - прокоментував смерть зірки представник штату Орегон Ерл Блюменауер.

Що відомо про Наомі Померой

За життя її визнали найкращою шеф-кухаркою північного заходу Тихого океану та удостоїли премією Джеймса Бірда.

Кулінарією Померой захоплювалася давно, і починала свою кар'єру з того, що спостерігала за іншими кулінарними експертами - дивилася, як вони створюють свої смачні шедеври.

У 2007 році жінка відкрила ресторан в Портленді, штат Орегон.

Також знаменитість була суддею програм "Найкращий шеф-кухар", "Потрійна загроза Боббі" та "Бій ножами".

У 2016 році Наомі презентувала свою першу кулінарну книгу.

Фото, яким Померой поділилася у своєму блозі (Фото: instagram.com/naomipomeroy)

Її ресторан закрився у 2020 році під час пандемії коронавірусу. Пізніше Померой відкрила інше підприємство під назвою Ripe Cooperative, де у тому числі продавалися коробки для їжі, аби клієнти могли забирати замовлення додому.

Першим чоловіком зірки був Майкл Хебб, у шлюбі з яким у них народилася донька. Після розлучення Наомі вийшла заміж вдруге: її обранцем став чоловік на ім’я Кайл Лінден Вебстер.