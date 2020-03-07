Зима зачепилася за гори: в мережі показали вражаючі знімки засніжених Карпат

Карпати в снігу (фото: dsns.gov.ua)

На Західній Україні продовжує сипати сніг

Карпати все ще вкриті снігом, холодна хватка зими не хоче слабшати незважаючи на те, що більша частина території України вже гріється під теплими променями весняного сонця. Про це в соціальній мережі Facebook повідомляє "Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост".

Температура повітря, згідно з даними термометра, застигла на позначці мінус 4 градуси за Цельсієм, віє східний вітер, швидкість якого сягає 2-3 метри в секунду.

Карпати в снігу (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

"За станом на 9:20, 7 березня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, температура повітря -4 ° С, вітер східний 2-3 м/с", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що 5 і 6 березня температура повітря становила мінус 7 градусів, що холодніше ніж сьогодні. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що зима, хоч і йде, проте в деяких регіонах все ще затримується.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Карпатах різко погіршилася погода. Синоптики оголосили штормове попередження і попередили про значне снігу. Сніг був зафіксований в Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях (сніговий покрив від 5 до 10 см).

Також РБК-Україна писало, що станом на 6 ранку місцями спостерігається сніг в Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях (сніговий покрив від 5 до 10 см). Середня температура повітря +4...+7, у західній частині -2...+2.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди на березень 2020 року. Середня місячна температура повітря становитиме від -3 до +2 градусів, на Закарпатті та півдні країни місцями 3-6 градусів тепла. Абсолютний мінімум температури повітря в березні складе 22-37 градусів морозу.